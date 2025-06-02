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В сети опубликовали финальный трейлер вкусной комедии «Маленький Шеф»

editor
By editor
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маленьки шеф - комедия
Изображение предоставлено пресс-службой

Кинокомпания «Наше кино» представила финальный трейлер самой вкусной и душевной комедии этого лета – «Маленький Шеф». Главный герой Илья покупает кафе на колесах и начинает свой бизнес вместе с изобретательной подругой, чтобы добыть рецепт счастья для родителей, находящихся на гране развода. В процессе поисков будут разбиты окна, сломан фудтрак, приготовлены пирожки и другие кулинарные изыски. В какие еще безумные гастрономические приключения отправится главный герой, смотрите в финальном трейлере фильма.

Фильм рассказывает о захватывающем гастрономическом приключении мальчика и его родителей. Главные роли в фильме исполнили Роман Курцын («Возвращение попугая Кеши»), Ольга Лерман («Плевако»), Роман Мадянов («Небриллиантовая рука»), Елена Валюшкина («Вася не в себе»), Мирон Проворов («Бременские музыканты») и Полина Бах («Баба Яга спасает мир»). Продюсером картины выступил Василий Ровенский («Коты Эрмитажа», «Большое путешествие»).

В центре сюжета — мальчик по имени Илья (Мирон Проворов), который с ранних лет мечтает стать известным шеф-поваром. Его детство проходит без забот, пока однажды он не становится свидетелем ссоры родителей (Роман Курцын и Ольга Лерман), где звучит пугающее слово — «развод». Решив спасти семью, Илья решает действовать, опираясь на свой кулинарный талант.

Он вспоминает давнюю мечту родителей — купить фудтрак и уехать жить на Байкал. Когда в жизни мамы и папы появился Илья, мечта осталась неосуществлённой. Теперь мальчик берёт всё в свои руки: находит старый фургон и вместе с предприимчивой подругой запускает собственный кулинарный бизнес.

Илью ждёт увлекательное кулинарное приключение, полное сюрпризов, юмора и трудностей. Сможет ли он, используя свои способности, найти рецепт семейного счастья и вновь объединить близких?

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