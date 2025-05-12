В сети опубликовали концепт-тизер детективного экшена «Черный шелк»

Детективный экшен «Черный шелк» снова выйдет в прокат в феврале 2027. К своим героям вернутся Милош Бикович, Глеб Калюжный и Чжэн Ханьи. Конечно, к актерскому составу присоединятся и новые лица в ключевых ролях. Так, уже заявленный в финале «Красного шелка» Максим Матвеев вернется в большой роли Рихарда Зорге. А вот остальные персонажи и воплотившие их актеры будут объявлены позже.

Креативная команда первой части уже приступила к работе над второй частью: Андрей Волгин в качестве режиссера, а Мария Нефедова как сценарист.

События развернутся спустя несколько лет после «Красного шелка» и будут происходить сразу в нескольких странах. Как и предыдущая работа, этот фильм будет создан на стыке нескольких жанров — от авантюрных приключений в стиле «Миссия: невыполнима» до детективного экшена.

Дистрибьютором станет «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»). Производством занимаются кинокомпания Nota Bene Film Group и НМГ.

Кроме того, на прошлой неделе стало известно, что «Красный шелк» выйдет в прокат в Китае уже осенью этого года. Созданный в ко-продукции с Китаем, он имеет высокие шансы на хорошие сборы в Азиатском регионе.

Напомним, что детективный экшен «Красный шелк» вышел в российский прокат в феврале этого года, и собрал уже 700 миллионов рублей. «Черный шелк» тоже будет иметь международный статус и сниматься сразу в нескольких странах.