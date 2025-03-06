В сети опубликовали постер фантастического фильма «Кракен»

Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина (Александр Петров), чей старший брат Александр Воронин (Виктор Добронравов) командует пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку.

«Перед нами история столкновения человека с неизвестным, попытка понять свое место в загадочном мире, в котором мы живем. Еще мифы Древней Эллады на сем стояли и подавались в предельно увлекательной форме. Эта форма до сих пор актуальна и в кино, и, когда в сюжете есть неведомые чудовища, вдруг встретившиеся на пути персонажей, то оторваться от экрана невозможно», – рассказывает о фильме режиссер Николай Лебедев.