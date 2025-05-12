В сети опубликовали постер и трейлер скетчкома «Смешная история – 2»

Онлайн-кинотеатр PREMIER и национальный видеохостинг RUTUBE анонсировали выход второго сезона исторического скетчкома «Смешная история», а также показали постер и трейлер оригинального проекта. По сюжету, знаковые исторические фигуры сталкиваются с реалиями XXI века — от высоких технологий до трендов в психологии. Сериал создан студией Пензфильммаш при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

В новом сезоне герои разных эпох — от Юрия Гагарина до Княгини Ольги, от Александра II до Наполеона и Кутузова — вновь оказываются в причудливом мире, где сочетаются исторические контексты и современные тренды. Сергей Есенин общается с Айседорой Дункан через онлайн-переводчик, Гагарин играет в приставку в космосе, Гоголь ведет блог о мистике и литературе, а Кутузов отправляет Наполеону фейковые сообщения от имени Жозефины.

Каждая серия — это сатирическое переосмысление известных событий и персонажей, приправленное узнаваемыми сюжетами из современной жизни: глюки навигации, абсолютно непроизносимые названия марок машин, вездесущие гироскутеры и многое другое.

Проект остроумно играет с культурным кодом, соединяя исторические сюжеты с повседневностью и актуальными инфоповодами, а благодаря короткому формату и живой подаче остаётся доступным для самой широкой аудитории.

Роли исполнили Ян Цапник, Роман Каграманов, Вячеслав Чепурченко, Александр Головин, Дмитрий Власкин, Голополосов Максим, ​​ Руслан Сабельгера, Анастасия Акатова, Влад Прохоров, и другие. Режиссером выступил Георгий Даниелянц.