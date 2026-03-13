В сети показали новые материалы детективного триллера «Страх над Невой. Огненный круг»

Ленинград. Лето 1970 года. Три человека во дворе НИИ, совершив загадочный обряд, гибнут на глазах у десятков свидетелей. Город замер в ужасе. Чубин начинает вести это дело и по всем признакам понимает, что имеет дело с каким-то новым тайным культом. Но вот вопрос — речь о возвращении Чернобога или он имеет дело с чем-то новым, неизведанным и еще более опасным? Оказывается, что до трагедии в НИИ и на Невском проспекте был совершен похожий обряд, в результате которого погиб дипломат Томский вместе со своим братом. Майор уверен, что это не совпадение. Ему дают неофициальный карт-бланш и одного помощника из Москвы — капитана Федорова, единственного, на кого он может положиться в этом деле. В ходе расследования они находят самиздат о культе языческого бога и выходят на автора повести «Горящий человек», где описаны ритуалы поклонения ему в древней Руси с изощренными жертвоприношениями. Чубин предполагает, что это были ритуальные убийства, и они имеют дело с огнепоклонниками. А тем временем в Ленинграде на самом деле орудует новая секта, и это не последняя смерть…

Онлайн-кинотеатр Иви, телеканал НТВ и «Студия РоЕл» представили новую тизер-сцену и тизер-постер детективного триллера «Страх над Невой. Огненный круг». Действия нового сезона происходят в Ленинграде летом 1970 года. Во дворе НИИ и на Невском проспекте в результате страшных загадочных ритуалов погибает несколько человек. Расследование поручают майору Владимиру Чубину (Антон Хабаров) и капитану Егору Федорову (Андрей Фролов). В ходе разбирательств они находят самиздат о культе языческого бога и выходят на автора повести «Горящий человек», где описаны ритуалы поклонения ему в древней Руси. Напарники предполагают, что таинственные трагедии в НИИ и на Невском связаны с этими находками.

Производством проекта занимались онлайн-кинотеатр Иви, телеканал НТВ и «Студия РоЕл». Продюсером сериала выступает Елизавета Елистратова, режиссером-постановщиком — Илья Максимов, авторами сценария — Владислав Малахов и Александра Мошкова.

Роли в сериале исполнили Антон Хабаров, Андрей Фролов, Карина Разумовская, Виктория Заболотная, Евгения Лыкова, Евгений Серзин, Сергей Яценюк, Александр Нестеров, Андрей Шарков, Роман Грибков, Милана Бру и другие.