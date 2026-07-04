В сети появились характер-постеры фильма «Смешарики сквозь Вселенные»

Любимые герои миллионов зрителей вновь отправляются в большое приключение — на этот раз в игровом кино. Сюжет новой картины закручен лихо: Крош и Ёжик находят загадочный прибор, который переносит их прямиком в… космический корабль. Вот только это не игра и не симуляция — другая реальность. Теперь смешарики — обычные мальчики Кирилл и Женя, а их звездолёт на полной скорости летит прямиком в Сатурн.

Спасать положение придётся буквально всем миром — и заодно раскрывать тайну двух вселенных, которую от них упорно скрывали взрослые. Интрига, космос, семейные тайны и привычные герои в новом обличье — похоже, зрителя ждёт не просто детское кино, а настоящая фантастическая драма.

Главные роли исполнили молодые, но уже заметные актёры. Дмитрий Калихов сыграл Кирилла Дивова — человеческую версию Кроша. Его герой — 11-летний непоседа, который лезет во все дыры и обожает приключения. Его брата Женю (он же Ёжик) воплотил Сергей Фёдоров: 10-летний мальчик с тонкой душой, рассудительный и чуткий.

Вместе с ними по съёмочной площадке курсируют Антонина Бойко — старшая сестра Аня, она же Нюша в анимационном мире, и Тимофей Кочнев в роли 16-летнего Ромы Злотникова, или Бараша, — курсанта космолёта, смелого и преданного своему делу.

Космос, превращения, братские узы и взрослые секреты — новый проект обещает собрать у экранов и детей, и тех, кто вырос на «Смешариках». Премьера — скоро.

Изображения предоставлены пресс-службой ГК «Рики»