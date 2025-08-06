В сети появился первый тизер комедии «Одни дома»

Совсем скоро зрители познакомятся с семьей Акимовых: премьера многосерийной комедии «Одни дома» от создателей «Папиных дочек» и «Родителей родителей». Представляем первый тизер истории о четырех детях, которые остались на время без родителей и столкнулись с недетскими проблемами. И да, инфантильный дядя Витя, которого оставили «за главного», — одна из них.

«“Одни дома” — результат огромной работы всей команды: мы выверяли каждый образ и каждую фразу, каждый поворот сюжета, чтобы сохранить добрую атмосферу проекта о мечте каждого ребенка. Остаться одним, побыть самостоятельными, но при этом быстро повзрослеть, оказавшись в неожиданных ситуациях. Это история про свободу и ответственность, про веселые приключения и важные уроки, которые получают наши герои» — говорит генеральный продюсер телеканала «СОЛНЦЕ» Рубен Оганесян.

Юная бьюти-блогер, подросток-пранкер, отличница-душнила и 6-летний фанат «тру крайма», вечно задающий вопросы — это четверо детей Акимовых. Как любые ребята их возраста, Алина, Женька, Вика и Коля мечтают остаться одни дома, без надзора папы и мамы. Но когда их родители застревают на Камчатке из-за облака вулканического пепла, мечта становится реальностью, а квартира постепенно зарастает коробками из-под пиццы и грязной посудой. Как долго продлится радость от полной свободы? Смогут ли дети справиться со «взрослыми» делами — общаться с соседями, победить эпидемию гриппа, собрать мебель и (самое важное) вернуть пропавший интернет? А главное — соскучатся ли по родителям?

«”Одни дома” — история про то, как дети знакомятся с миром и пытаются его понять без подсказок взрослых, — рассказывает Павел Рассомахин («Третье сентября»), исполнитель роли того самого дяди Вити, от которого больше хаоса, чем пользы. — В результате мы узнаем новое о казалось бы знакомых вещах, ведь они показаны через призму ребенка. Мой же герой, дядя Витя — сам неповзрослевший ребенок, который оказался во взрослом мире — и тот ему не понравился. Ему комфортнее с племяниками, нежели со сверстниками. Но благодаря этому он сохранил наивность и открытость миру. Такой Питер Пэн, который не хочет взрослеть».

Главных героев — четверых детей Акимовых с очень разными характерами — сыграли Анна Изотова, Феодор Кирсанов, Екатерина Червова и Александр Пинаев. Анна Изотова («Нулевой пациент») рассказала, что за время съемок между членами «киносемьи» сложились довольно близкие отношения. Ребята помогали друг другу делать уроки, устраивали «Тайного Санту», ходили на спектакли друг к другу, и, конечно, подружились за два месяца почти непрерывных съемок.

«В какой-то момент я действительно почувствовала себя старшей сестрой, — говорит Анна Изотова. — Моя героиня — бьюти-блогер, которая никогда не сидит на месте. Она ищет путь к лайкам, который прокладывает через братьев и сестру. Алина яркая, смешная, но в то же время смекалистая».

Но настоящий «мозг» этой фантастической четверки — отличница Вика в исполнении Екатерины Червовой («Волшебник Изумрудного города»). «Моя героиня помешана на порядке, чистоте, дисциплине и уроках, — рассказывает 10-летняя актриса. — Она всегда контролирует всех. И даже когда родители куда-то уезжают, ее оставляют за главную, потому что по уму и по развитию она опережает всех своих братьев и сестру. Для меня эта история, прежде всего, про семью, в которой у детей разные характеры, но это им не мешает любить друг друга, помогать, выручать, ведь они — семья». Для проекта Екатерине пришлось выучить немало терминов и умных слов, которыми пользуется ее героиня, и даже фразу на китайском.

Герой Александра Пинаева, 6-летний фанат детективов Коля, как говорит сам актер, «с виду серьезный, но бывает и веселым». «Он очень любит читать и смотреть детективы, — делится Александр, которого зрители могли видеть в сериалах «Медиатор» и «СуперИвановы». — Коля обожает своих сестер и брата, очень скучает по родителям и ждет, когда они вернутся. Если кто-то пытается его заставить делать то, что он не хочет, он никогда не сделает этого. В этом Коля очень похож на меня. Я тоже такой хитренький, можно сказать».

«Это светлая, добрая история, — говорит режиссер сериала Алексей Романюк. — Мне кажется, сейчас достаточно мало такого кино, сериалов для детей. Там написаны какие-то штуки, которые даже взрослому интересны. У нас много детских фантазий — веселых, забавных. Помимо этого, есть какие-то конкретные детские ловушки, как в “Один дома”, шутки и прочее. О чем сериал лично для меня? О некоем волшебном мире, о “празднике непослушания” без взрослых. Но как только нет взрослых, тебе приходится быстрее взрослеть».