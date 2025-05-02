В сети представили тизер-трейлер и постер экшен-драмы «Высокий сезон»

По сюжету молодая пара Миша (Павел Попов) и Аня (Анна Завтур) проводят свой отпуск во Вьетнаме. В предпоследний день отдыха, накануне отъезда, Аня пропадает после встречи со своим бывшим бойфрендом Сахаром (Артур Бесчастный), которого считала мертвым. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша начинает самостоятельные поиски и очень скоро обнаруживает, что причина исчезновения Ани кроется в ее прошлом, которое она от него намеренно утаила. Начав поиски Ани, Миша знакомится с капитаном Народной Армии Вьетнама — Тао, которая вернулась в свой родной городок, чтобы разобраться в обстоятельствах гибели младшей сестры. Вместе они проходят путь от случайных знакомых до настоящих друзей, спасающих друг друга от смертельной опасности.

Съемки сериала проходили в 2024 году в городах Вьетнама — Фанранге, Нячанге и Хошимине. Проект создан совместно кинокомпаниями Lazy Sunday, Media Distribution Company, IDI METRA ENTERPRISE и Chanh Phuong Films.

«“Высокий сезон” — необычный для российского рынка сериал в жанре экшен, он был задуман, спродюсирован и снят как большой международный проект. Нам хотелось, чтобы зритель почувствовал тот классный азиатский вайб, за который мы любим фильмы с Джеки Чаном. Добиться этого можно было только задействуя локальных кинематографистов и актеров, поэтому над проектом работала большая команда с вьетнамской стороны. Например, все экшен сцены, трюки и драки поставлены топовыми мировыми каскадерами, которые работают и над Голливудскими проектами. При этом сериал остается авторской работой одного из лучших российских режиссеров — Стаса Иванова. Поэтому его точно полюбят те, кто несколько лет назад, так же как и я, стали фанатами сериала “ЮЗЗЗ”. “Высокий сезон” — это пример синергии двух совершенно разных кинематографических подходов и самая необычная на данный момент копродукция», – говорит генеральный продюсер Ирина Сосновая.