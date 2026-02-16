Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноВ сети представили тизер-трейлер комедии «Холоп 3»

В сети представили тизер-трейлер комедии «Холоп 3»

By T1
43
холоп 3
Фото: пресс-служба ВГТРК

В сети состоялась премьера тизер-трейлер комедии «Холоп 3» производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), MEM Cinema Production, при поддержке Фонда кино.

По сюжету третьей части «Холопа» перевоспитание выходит на международный уровень. Герои фильма, семейная пара мажоров Лена и Борис Вяземские, оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I, а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана.

Режиссером комедии «Холоп 3» вновь выступит Клим Шипенко, а главную роль сыграет Милош Бикович. К своим ролям также вернутся Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев, Софья Зайка, Олег Комаров, Михаил Бабичев и др.

К актерскому ансамблю третьей части комедийной франшизы «Холоп» присоединились Павел Прилучный, Кристина Асмус, Аня Чиповская и Виталия Корниенко.

«Третья часть станет более приключенческой: в ней значительно больше прямого экшена, ситуаций спасения и преодоления. Мы сохраняем историческую составляющую — обязательный компонент франшизы. Действие разворачивается в Петровскую эпоху, в пространстве строительства флота, морских походов и турецкого антуража, что создает совершенно новую визуальную среду. Но в центре по-прежнему остается социальная комедия нравов — именно на этом строятся юмор и драматургия „Холопа 3“», — рассказал режиссер и соавтор сценария Клим Шипенко.

Съемки фильма проходили в Москве и в Турции.

Предыдущая статья
Состоялась премьера постера и трейлера сериала «Чёрное солнце»
Следующая статья
Владимир Кузьмин, Хибла Герзмава и «Моральный кодекс»: лучшие концерты марта 2026

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru