В сети представили тизер-трейлер комедии «Холоп 3»

В сети состоялась премьера тизер-трейлер комедии «Холоп 3» производства студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, телеканала «Россия», кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг»), MEM Cinema Production, при поддержке Фонда кино.

По сюжету третьей части «Холопа» перевоспитание выходит на международный уровень. Герои фильма, семейная пара мажоров Лена и Борис Вяземские, оказываются на перевоспитании сначала в эпохе Петра I, а затем отправляются в Османскую империю XVI–XVII веков, где попадают в рабство при дворе султана.

Режиссером комедии «Холоп 3» вновь выступит Клим Шипенко, а главную роль сыграет Милош Бикович. К своим ролям также вернутся Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Сергей Соцердотский, Кирилл Нагиев, Софья Зайка, Олег Комаров, Михаил Бабичев и др.

К актерскому ансамблю третьей части комедийной франшизы «Холоп» присоединились Павел Прилучный, Кристина Асмус, Аня Чиповская и Виталия Корниенко.

«Третья часть станет более приключенческой: в ней значительно больше прямого экшена, ситуаций спасения и преодоления. Мы сохраняем историческую составляющую — обязательный компонент франшизы. Действие разворачивается в Петровскую эпоху, в пространстве строительства флота, морских походов и турецкого антуража, что создает совершенно новую визуальную среду. Но в центре по-прежнему остается социальная комедия нравов — именно на этом строятся юмор и драматургия „Холопа 3“», — рассказал режиссер и соавтор сценария Клим Шипенко.

Съемки фильма проходили в Москве и в Турции.