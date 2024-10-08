В сети состоялась цифровая премьере фильма-хоррора «Собиратель душ», ставшего рекордсменом среди инди-фильмов по всему миру. Картину снял Осгуд Перкинс, выходец из актерской династии Перкинсов и режиссер фильма «Гретель и Гензель». В главных ролях — Николас Кейдж, Майка Монро и Алисия Уитт.

США, 90-е, почти спустя два десятилетия после серии загадочных убийств целых семей так и не пойманный маньяк возвращается. После себя он не оставляет следов, и, кажется, будто жертвы сами открывали ему дверь. Для расследования столь сложного дела ФБР обращается к помощи новичка, агента Ли Харкер, обладающей спиритическими способностями.

Главные роли в фильме исполнили Майка Монро («Оно приходит за тобой»), Николас Кейдж («Герой наших снов»), Алисия Уитт («Твин Пикс»), Блэр Андервуд («Пациенты») и Мишель Чхве-Ли («Хороший доктор»).

Вместе с напарником, агентом Картером, Ли выходит на след цели и разгадывает паттерн убийцы: он вырезает только те семьи, где девочке должно исполниться 9 лет 14-го числа какого-либо месяца. После этой находки Ли осознает, что много лет назад маньяк пришел к ней домой, но почему-то пожалел ребенка и ее религиозную мать-одиночку Рут.

Режиссерский дебют хоррормейкера Осгуда Перкинса состоялся в 2015-м году с картиной «Февраль» — премьера ленты прошла в рамках кинофестиваля в Торонто, а права на дистрибуцию приобрела студия А24. Его следующую работу «Я прелесть, живущая в доме» также сначала показали в Торонто, производством занимался онлайн-кинотеатр Netflix. Фолк-хоррор «Гретель и Гензель», современная интерпретация сказки братьев Гримм, стал первым финансовым успехом Перкинса, многократно окупившись в кинотеатрах.

За прокат фильма «Собиратель душ» ответственна компания Neon, известная по проектам «Анора», «Анатомия падения», «Треугольник печали» и другим победителям Каннского кинофестиваля.