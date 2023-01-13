В сети состоялась премьера исторического сериала «Барбароссы: Меч Средиземноморья», проект доступен в онлайн-кинотеатре KION. Это масштабный эпос о четырех братьях-моряках и их приключениях. Главные роли исполнили Йигит Озшенер, Алтан Энгин Дюзьятан и Улаш Туна Астепе. Производством занималась продюсерская компания ES Film. Сериал о приключениях могущественных братьев уже можно посмотреть только в онлайн-кинотеатре KION.

Зрелищный исторический сериал, повествующий о жизни и морских сражениях могущественного османского корсара Хайреддина Барбароссы и его братьев. После наследования крупной флотилии бывший морской торговец Хызыр пошёл на службу к Османскому правителю. Став капером, он всегда действовал в интересах Султана и беспрекословно исполнял его волю в бурных водах Средиземного и Эгейского морей. Отвага и многочисленные победы Барбароссы принесли ему славу, а в дальнейшем и звание адмирала Османской империи. Эпичные батальные сцены и реалистичная пушечная канонада под атмосферный саундтрек с турецкими мотивами перенесут в те далёкие времена, когда бесстрашие являлось определяющим в схватке.

Сериал «Барбароссы: Меч Средиземноморья» основан на биографии двух братьев Барбаросса (Рейсов), сражавшихся со странами Запада за власть над южными морями. Они оба принимали активное участие в судьбе Османской империи и Алжира, защищая государства от нападений испанцев. На протяжении более 100 серий зритель увидит завязки и разрешения множества конфликтов: историй о ревности и предательстве, споров о преданности сюзерену и своему делу, а также вечное противостояние отцов и детей. Помимо этого, сериал также полон любовных интриг и женских линий, которые помогают раскрыть характеры главных героев.

Режиссеры — Берат Эздоган («Грешник», «Узел»). Сценаристы — Сердар Ёзелан («Воскресший Эртугрул») и Хасан Еримез («Пробуждение: Великие Сельджуки»). Композитор — Метин Аригюль и Эндер Гюндюзлю. Продюсеры — Юсуф Эсенкал и Сердар Огретиджи.

Съемки сериала проходили в Стамбуле, Анталии и Мармарисе.

Роли исполнили: Энгин Алтан Дюзьятан («Сыла. Возвращение домой»), Улаш Туна Астепе («Дядя Кара»), Йеткин Дикинджилер («Великолепный век»), Йигит Озшенер («Я видел солнце») и Пелин Акил («Вода и огонь»).

Сериал о легендарных событиях прошлого уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

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