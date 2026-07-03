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Мир кино

В сети состоялась премьера сериала «Анатомия чувств» с Ириной Туманцевой и Иваном Батыревым

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Фото: Z.Milyavskaya. Предоставлено пресс-службой Иви

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В сети состоялась премьера сериала «Анатомия чувств» с Ириной Туманцевой и Иваном Батыревым

Онлайн-кинотеатр Иви эксклюзивно представил первые эпизоды медицинской мелодрамы «Анатомия...

Онлайн-кинотеатр Иви эксклюзивно представил первые эпизоды медицинской мелодрамы «Анатомия чувств».

В центре сюжета — талантливый хирург Кира, которая виртуозно спасает пациентов, но теряет контроль над собственной жизнью. Её роман с женатым завотделением зашёл в тупик, а вмешательство отца-главврача лишь усугубляет ситуацию. Появление молодых коллег переворачивает больничный уклад: Игнат увлекается новой сотрудницей, а в жизни Киры появляется хирург Егор, готовый принять её независимость.

Режиссёр Гога Мамаджанян называет проект классической мелодрамой о любви с элементами медицинской драмы, где характеры раскрываются через сложные клинические случаи. Производством занимались «Кинокомпания братьев Андреасян» и Иви, продюсерами выступили Гевонд и Сарик Андреасяны. В главных ролях — Ирина Туманцева, Иван Батырев, Станислав Румянцев, Алиса Кот и другие.

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