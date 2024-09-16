В сети состоялась премьера тизер-трейлера сериала «Первый номер» — одного из самых ожидаемых проектов года со звездным актерским составом. Драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь, будет показана в рамках конкурсной программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В ролях — Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актеры. Режиссер проекта — Клим Козинский («Вне себя», «13 клиническая»), авторы сценария — Сергей Минаев («Духлесс», «The Tелки») и Дмитрий Минаев («Секреты семейной жизни», «Трудные подростки»). Созданием проекта занималась компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова. Премьера сериала «Первый номер» состоится скоро эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.
Популярный в прошлом писатель, сегодня Константин Иноземцев вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит. Но увидит ли первый номер свет с таким главредом?
«Первый номер» – проект, в котором рефлексируются наши дни, где изменение жизненных ориентиров представителей творческой элиты Москвы показано безжалостно остро и честно. Сергей Минаев в свойственной только ему манере создает достоверный и хлесткий мир, а режиссер Клим Козинский правдиво, современно и модно рассказывает эту историю.
Аксиос!
1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.
В сети состоялась премьера тизер-трейлера сериала «Первый номер»
В сети состоялась премьера тизер-трейлера сериала «Первый номер» — одного из самых ожидаемых проектов года со звездным актерским составом. Драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь, будет показана в рамках конкурсной программы фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В ролях — Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актеры. Режиссер проекта — Клим Козинский («Вне себя», «13 клиническая»), авторы сценария — Сергей Минаев («Духлесс», «The Tелки») и Дмитрий Минаев («Секреты семейной жизни», «Трудные подростки»). Созданием проекта занималась компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова. Премьера сериала «Первый номер» состоится скоро эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.