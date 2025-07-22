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В сети состоялась премьера тизерного трейлера лирической комедии «Виноград» с Павлом Прилучным

editor
By editor
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павел-прилучный
Фото © KION

Онлайн-кинотеатр KION представил премьеру тизерного трейлера лирической комедии «Виноград» с Павлом Прилучным, Нино Нинидзе, Софьей Синицыной, Сергеем Газаровым, Мариной Зудиной и Егором Корешковым. Режиссер-постановщик сериала — Владимир Щегольков («Нежность-2», «Везёт», «Цербер»). Действие сериала разворачивается в Краснодарском крае. Съемки проекта проходили в Сочи и Геленджике. Это совместное производство студии KIONFILM и «Студии Чеховъ».
 
У московского топ-менеджера Егора Антонова есть все слагаемые успешной жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Всем этим он  обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Тесть Егора недолюбливает, но ради дочери и внука терпит его в семье. Однажды Егор заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери об его измене.
 
В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.  

«Вера для Егора — не искушение и не спасение. Это некая связь, которая подпитана воспоминаниями и желанием Егора затронуть те уголки своей души, где он когда-то чувствовал. У Веры с Егором такая любовь, которая формирует в нас совершенно другие чувства — где мы учимся слышать, жертвовать ради другого человека, наступать на свою гордыню ради любимого. Работать с Пашей было удовольствием — мы знакомы давно, и он профессионал. Обычно, когда начинаешь работать с новым партнером, испытываешь легкий мандраж, а у меня его практически не было. Как только мы отсняли первую сцену, волнение ушло, потому что Паша из тех партнеров, которые никогда не показывают свою усталость и, несмотря на свой опыт, не отделяют себя ни от одного участника съемочного процесса», – комментирует актриса Нино Нинидзе.

«В линии моей героини для меня самым важным было никого не винить. Здесь у каждого своя правда, и я хотела, чтобы Светлана нашла правильное решение, в первую очередь для себя, и слушала сердцем. Эта история о том, что у каждого выбора есть свои последствия и своя цена, и нас это сильно меняет — иногда до неузнаваемости. Но еще эта история про смелость взять ответственность за свою жизнь. Мне повезло с партнером по площадке — Павел добрый и веселый, было приятно поработать вместе», – говорит актриса Софья Синицына.

«Мне кажется, «Виноград» будет одним из ярких и интереснейших проектов 2025 года. Я благодарен онлайн-кинотеатру KION и замечательному режиссеру Володе Щеголькову, которые поверили, что я смогу создать этот образ и утвердили меня на главную роль. Съемки сериала проходили потрясающе. Большая часть снималась в Геленджике, и у меня была возможность взять с собой практически всю свою семью. Мы первый раз были в этом городе и остались под очень большим впечатлением. Локация, где проходили съемки, да и вообще виды там просто сумасшедшей красоты. Больше всего мне запомнилось «дикое место». Это отель с панорамными окнами в пол, которые выходят прямо на море. Какие там были закаты и рассветы!..  С нетерпением жду выхода сериала», – рассказывает актер Павел Прилучный.

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