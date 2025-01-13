В Севастополе в третий раз пройдет Международный форум молодых кинематографистов «Глобальные ценности»

21-24 июля в Севастополе состоится третий Международный форум молодых кинематографистов «Глобальные ценности». В этом году форум объединит молодых авторов кино из России, Греции, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Сенегала, Словакии, Узбекистана, Хорватии. Показы фильмов и другие мероприятия форума пройдут на двух площадках – в Севастопольском центре культуры и искусств и в кинотеатре «Россия».

Среди основных задач форума ̶ сохранение и развитие традиции кино о духовно-нравственных идеалах справедливости, милосердия и доброты в жизни человека и общества, а также привлечение внимания молодежи к проблеме формирования в обществе и в искусстве образа современного героя.

Организаторы этого масштабного культурного саммита ̶̶ компания «Иннопрактика» и Продюсерский центр «ВГИК-Дебют». Со времени проведения первого форума в марте 2021 года «Глобальные ценности» стали платформой для создания международного молодежного движения, культурного диалога между Россией и другими странами.

Приветствие участником и гостям форума направила министр культура РФ Ольга Любимова:

«В Севастополе, в самом сердце Крыма, смотр соберет талантливых авторов из 10-ти стран мира. В ёмком формате короткого метра участники представят свои работы, в которых затронуты важнейшие проблемы современного мира: глобализм и многополярность, национальная идентичность и патриотизм, профессиональный долг и семейные ценности, — каждый автор предлагает свою историю и свою интонацию».

Впервые об этом форуме заявили еще в 2020 году на ежегодном студенческом фестивале ВГИК, в программу которого и был введен конкурс «Глобальные ценности». Начиная с 2021 года форум поддерживает Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В этом году город-герой соберет участников в третий раз.



Губернатор Севастополя Михаил Развожаев:

«Богатая, в том числе и кинематографическая история Севастополя, показывает — искусство не имеет границ. Форум молодых кинематографистов, уроженцев разных стран – лучшее тому доказательство: мы все очень разные, но объединяет каждого из нас любовь к России, понимание национальной идентичности, профессионального долга, патриотизма и главных семейных ценностей. Искреннее благодарен организаторам форума, которые не стали менять порт приписки фестиваля. Севастополь остаётся домом для начинающих кинодеятелей».

Для показа в рамках программы форума отобрано 18 короткометражных фильмов. Они посвящены самым злободневным проблемам современного мира: антиглобализм, защита традиций, национальная идентичность, многополярный мир, профессиональный долг, патриотизм, традиционные семейные ценности. Всех желающих приглашают стать зрителями, посетить показы фильмов и принять участие в обсуждении. Темы дискуссий — «Этот многополярный мир», «Народ в идентичности», «Ценность в традиции», «Я начинаюсь с семьи».

Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова:

«В этом году пройдет третий Международный форум молодых кинематографистов «Глобальные ценности». Цифра «третий» означает, что мы с вами основали и теперь продолжаем новую и замечательную традицию – собирать в Севастополе молодых авторов кино из разных стран мира, чтобы они могли поговорить о самом важном. И мы рады, что форум молодых кинематографистов дает возможность обсуждать, что же такое глобальные ценности в условиях постоянно меняющегося, многополярного мира, который на наших глазах становится все более высокотехнологичным, все более сложным для понимания».

Кульминацией форума станет церемония награждения. По результатам творческого конкурса призы вручат лучшим режиссерам, тем, кто по-настоящему глубоко раскроет тему глобальных ценностей.

Генеральный директор Продюсерского центра «ВГИК-Дебют» Федор Попов:

«Язык кино ̶ это международный язык общения, обмена жизненно важными смыслами. Через эмоциональное подключение кинематограф вовлекает сотни миллионов зрителей. Участники форума ̶ начинающие режиссеры из разных стран ̶ это те будущие проводники идей, которые разделяют и транслируют общие для человечества глобальные ценности. Молодежь, как известно, будущее любого общества. От воспитания молодежи зависит судьба человечества. Но, чтобы понять и предсказать будущее, необходимо хорошо изучить и понять прошлое. Поэтому символично, что Международный форум молодых кинематографистов проходит именно в Севастополе, городе-герое с поистине великой историей, которая может многому научить».

В программу форума также включены показы полнометражных фильмов, созданных в Продюсерском центре «ВГИК-Дебют»: «На выдохе» и «Приключения маленького Бахи». Фильм «На выдохе» представит молодая актриса Анастасия Самылова, сыгравшая в нём главную роль. За нее она получила приз «Лучшая женская роль» ХХ открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень». Фильм «Приключения маленького Бахи» представит режиссер, народный артист России, лауреат премии Президента Российской Федерации Александр Галибин. Он же станет ведущим церемонии награждения конкурса «Глобальные ценности».

«Голосом» форума станет музыка ансамбля «4 SOLO». Это коллектив студентов РАМ им. Гнесиных, лауреат всероссийских и международных конкурсов ансамблей народных инструментов.

Форум посетят представители Молодежного сообщества «ВЫЗОВ» – это объединение молодых людей со всей страны, имеющих профессиональные интересы в сфере науки и культуры, созданное по инициативе Негосударственного института развития «Иннопрактика» и продюсерского центра Insight People. Главная цель проекта – популяризация науки и научных достижений в медиапространстве. Резиденты сообщества смогут получить доступ к медиаресурсам для создания уникального научно-популярного и творческого контента.

В мероприятиях Форума (примут участие генеральный директор АНО «Медиапрактика», генеральный директор молодежного сообщества «ВЫЗОВ» Андрей Серов, координатор блогерского сообщества «ВЫЗОВ», PR-директор продюсерского центра Insight People Валерия Родина, а также студенты блогерского сообщества «Разгон» из Луганска и Донецка.

Форум предназначен как раз для творческой и думающей молодежи, которая чувствует в себе силы отвечать на вызовы современности, любить свою страну и строить новую Россию.