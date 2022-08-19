В Севастополе завершается реставрация музея Крошицкого

Государственная экспертиза города Севастополя рассмотрела документацию на работы по сохранению объекта культурного наследия – здания Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Севастопольская художественная галерея была открыта в 1927 году в четырехэтажном здании со сложно декорированным фасадом недалеко от Приморского бульвара, которое было возведено по заказу «личного почетного гражданина Севастополя» купца Гавалова в 1899 году.

С 1939-го по 1958 год директором галереи был Михаил Павлович Крошицкий – советский живописец, музейный работник, педагог, член Союза художников СССР. Именно он в годы войны лично эвакуировал из осажденного Севастополя более 1000 ценнейших экспонатов. Благодаря героизму директора, картины проделали огромный путь: через Кавказ и Среднюю Азию – в Томск. В 1945-м они вернулись в Крым. В 1956 году Севастопольская галерея возобновила работу, а через год ее переименовали в Севастопольский художественный музей. В 1991-м ему было присвоено имя М.П. Крошицкого.

Экспозиция музея включает свыше 8000 произведений, в том числе памятники Возрождения, картины «малых голландцев» и фламандских мастеров, работы французского искусства XVII-XVIII веков, образцы мейсенского фарфора и западноевропейской бронзы, полотна русских и украинских живописцев XIX века, произведения советского и современного искусства.

Летом 2018-го в связи с началом ремонта и реставрации музей закрылся. В ходе работ потребовалась доработка и корректировка проектно-сметной документации. В настоящее время большая часть ремонтно-реставрационных работ, включающих техническое переоснащение музея, уже сделана. Согласно планам, его открытие произойдет в конце 2022 года.

Проектную документацию подготовило ООО «Асгард».

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