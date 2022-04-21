В школах России проходят Дни доброго кино

С 18 по 24 апреля Фестиваль социального кино «ЛАМПА» проводит Дни доброго кино. Проект, в котором детям и взрослым показывают социально ориентированные короткометражные фильмы о смыслах добровольчества, сохранении окружающей среды, уменьшении неравенства, развитии инклюзии, продвижении общественных инициатив и современных героях, которые меняют жизнь к лучшему.

В 2022 году в акции принимают участие образовательные учреждения России, а также русские школы других стран: Китая, Италии, Монголии, Турции, Казахстана, Бельгии, Дании, Аргентины, Румынии и др. Мероприятия проходят в формате киноуроков, где в роли соведущих выступают популярные актеры: Антон Богданов, Катерина Шпица, юный актер Даниил Муравьев-Изотов, а также президент кинофестиваля «ЛАМПА», член совета Общественного Телевидения России Ольга Зубкова.

К просмотру предлагаются 12 короткометражных фильмов, социальных роликов и видеоклипов, которые разделены по возрастным группам 6+, 12+, 16+. Самым маленьким участникам фильмы «ЛАМПЫ» рассказывают о слепых братьях-футболистах и «докторах», спасающих планету от мусора. Подборка фильмов 16+ включает в себя истории людей, которые пытаются справиться с непростыми болезнями и удивительный фильм о знакомстве отца и сына по переписке.

Автор проекта Ольга Зубкова предлагает подойти к просмотру фильмов неординарно: «Сегодня вы будете смотреть на свою жизнь не как обычные дети или сомневающиеся подростки, а как главные герои! Как режиссёры! Которые могут сделать свой мир чуточку ярче и добрее! Вы можете вносить изменения в сценарий, переснять неудавшиеся серии! Ведь жизнь всегда ярче, чем в кино!»

В рамках Дней доброго кино каждый ребенок может принять участие в конкурсной программе, получить фирменную толстовку, а также выиграть суперпризы: возможность представить свой сценарий социального кино на Международном кинофестивале «ЛАМПА» или стать обладателем путевки в кинотур Нового города «Дружный».

Организаторами мероприятия выступают: АНО «Международный центр социальных инноваций «Вектор Дружбы», Фабрика позитивных изменений, при информационной поддержке Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (РОССОТРУДНИЧЕСТВО).

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.