В Школе кино «Матрица» пройдет встреча с актрисой Ольгой Волковой

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31 июля 2022 года в Москве в Школе кино и телевидения «Матрица» на Повелецкой набережной состоится творческая встреча с Народной артисткой России Ольгой Волковой, которая совсем недавно снялась со своими студентами в короткометражном фильме «Не вовремя». Она поделится с учениками секретами создания образов в известных картинах Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», «Небеса обетованные», «Забытая мелодия для флейты».

Во время творческой встречи все узнают, как складывалось ее сотрудничество с признанными мастера театра и кино, такими как Зиновий Корогодский, Петр Фоменко, Вадим Голиков, Георгий Товстоногов. Ольга расскажет, как в кадре чувствовать себя свободным, чем кино отличается от театра и какими качествами непременно должен обладать актер.

Этот вечер актриса подарит своим выпускникам!

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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