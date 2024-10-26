«В школе я каждый день дрался из-за того, что я – грузин» © Ираклий Пирцхалава

Каждую субботу Анфиса Чехова приглашает к себе на кухню знаменитых гостей, чтобы вместе приготовить их любимое блюдо, а заодно расспросить о самом счастливом периоде в жизни любого человека – о детстве. Ираклий Пирцхалава рассказал зрителям ТВ-3 как лепить правильные хинкали и поделился воспоминаниями о юных годах, проведенных между Москвой и Тбилиси.

Иракли родился и рос в российской столице, но каждое лето уезжал в Грузию к бабушке и дедушке, поэтому, как и у многих людей, его наиболее теплые воспоминания связаны с каникулами. Родители Пирцхалавы развелись, поэтому мальчика в основном воспитывала мама. Из-за того, что женщина работала, первые два класса Иракли учился в школе-интернате и приезжал домой только на выходные. Однако, потом ему удалось убедить маму в своей самостоятельности.

По словам певца, он неоднократно менял учебные заведения. А в первом столкнулся с серьезным буллингом на национальной почве.

«В школе я каждый день дрался из-за того, что я – грузин. Был там какой-то движ, что вот я не такой как все. Поэтому приходилось драться, и одному против двоих и даже троих. Было такое, но меня это закалило», – рассказал Иракли.

Впрочем, в подростковом возрасте Пирцхалава умудрился стать популярным среди сверстников. Он увлекся рэпом, занялся танцами, а в 13 лет попал в коллектив невероятно популярного на тот момент Богдана Титомира. Об отборе танцоров объявили по телевизору, и Иракли решил попытать счастья.

«Я прошел несколько туров отбора. Из пяти тысяч человек взяли шесть парней и двенадцать девчонок. Я был одним из них», – поделился певец.