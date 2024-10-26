В шорт-лист «Телемании-2024» вошло 54 фильма

На «Телеманию — 2024» пришло 978 заявок из Москвы, Анапы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Уссурийска, Тюмени, Краснодара, Саратова, Уфы, Читы, Симферополя, Нижнего Новгорода, Тамбова, Мурманска, Владимира, Белгорода, Новосибирска, Казани, Омска, Екатеринбурга, Перми, Иванова, Луганска, Оренбурга и других российских городов, а также из Таджикистана, Узбекистана, Армении, Азербайджана, Беларуси и других стран. Всего за в конкурс отобрано 54 фильма, которые поборются за призы в 13-ти номинациях.

«Телемания» учреждена в 2003 Институтом кино и телевидения (ГИТР) и в этом году отмечает своё совершеннолетие, а сам вуз – 30-летний юбилей. Фестиваль проводится под патронажем Международной академии телевидения и радио (IATR).

В состав Профессионального жюри в этом году вошли актриса Анастасия Волынская, продюсер Александр Швыдкой, руководитель службы индустрии кино, анимации и медиаконтента арт-кластера «Таврида» Владислав Миронов, PR директор «Time Out» Елена Суринова, директор Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД) Николай Пестов, главный редактор первой национальной платформы детско-юношеского контента «КИНОСФЕРУМ» Николай Табашников, вице-президент Творческого союза работников и ветеранов телевидения и радио Дмитрий Заслуев, декан сценарного факультета Института кино и телевидения (ГИТР) Марат Рогозянский и декан продюсерского факультета Института кино и телевидения (ГИТР) Ирина Глебова. Студенческое жюри представлено студентами Института кино и телевидения (ГИТР). Президент жюри — Екатерина Головня, режиссёр, сценарист, продюсер, директор Центрального дома кинематографистов.