В шпионском экшене «Гуантанамера» расскажут историю о любви

Компания «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа») и кинокомпания «МИРФИЛЬМ» объявляют о старте съёмок приключенческого экшена «Гуантанамера». Фильм расскажет историю молодой русской блогерши, которая оказалась на Кубе, не подозревая, что вовлечена в поиски утраченного документа, по которому много лет назад Америка должна была вернуть Кубе базу Гуантанамо. Режиссер картины – Сергей Мокрицкий, снявший военные драмы «Битва за Севастополь» и «Первый Оскар». В главных ролях как российские, так и латиноамериканские звезды: Сергей Шакуров, Александра Тулинова, Илья Шляга, Дарианис Палензуела, Эслинда Нуньес, Эдуардо Мартинез, Карлос Энрике Альмиранте. Фильм производится кинокомпанией «МИРФИЛЬМ» (генеральный директор – Рафаел Минасбекян) и компанией «Централ Партнершип» (генеральный директор – Вадим Верещагин) при поддержке Фонда Кино.

Известную экстрим-блогершу Дашу приглашают на Кубу, чтобы снять выпуск о подводном погружении и местной культуре. В самолете Даша знакомится с эксцентричной Ксенией и по прилету девушки отправляются навстречу приключениям, которые заканчиваются пропажей Ксении. Даше ничего не остается, как обратиться за помощью в местную полицию, где она знакомится с молодым полицейским Алваро. Пытаясь разобраться в исчезновении новой знакомой, Даша оказывается замешана в загадочную историю пропавшего много лет назад документа, за которым давно охотятся спецслужбы многих стран и известный кубинский бизнесмен, мечтающий на этом заработать. Выясняется, что больше всех об этом документе знает дедушка Даши – бывший разведчик, генерал КГБ в отставке Лев Воронов, с которым она не общается. Лев, узнав из блога Даши о похищении ее соседки, летит на Кубу. Уже в аэропорту Гаваны старый друг Воронова Диего сообщает, что Дашу тоже похитили…

Параллельно с действием в наше время, фильм рассказывает о приключениях Воронова незадолго до Кубинской революции в 1958 году. Молодой Лев Воронов отправляется на Кубу, чтобы добыть документ, который предполагает, что американская база на Кубе должна прекратить свое существование. Во время проведения операции Лев встречает свою любовь Марию. Но люди и обстоятельства помешали их счастью.

Рафаел Минасбекян, генеральный продюсер фильма:

«Мы снимаем кино, которое будет интересно разным поколениям, но в первую очередь наша картина адресована молодому зрителю: история рассказана современным языком, фильм полон динамичных приключенческих сцен с погонями и опасными ситуациями, залит солнцем и наполнен кубинскими ритмами. В фильме мы стараемся рассказать о нашем культурном коде, семейных ценностях и верности.

Но, прежде всего, как и любое настоящее кино, эта картина о любви. Над фильмом работает замечательная группа во главе с режиссером Сергеем Мокрицким – невероятно талантливым и креативным человеком. Отдельно хочется отметить наш актерский состав и исполнителя главной роли – Сергея Каюмовича Шакурова. Когда мастер такого уровня соглашается играть в фильме, то с одной стороны, для нас – это большая радость, а с другой – невероятная ответственность. В фильме задействованы и звезды кубинского кино: Эслинду Нуньес наши зрители знают по картине «Всадник без головы», где она сыграла ослепительную латиноамериканскую брюнетку в партнерстве с выдающимся Олегом Видовым. Надеюсь, что первый в истории российско-кубинский фильм можно назвать отличным началом долгосрочного и продуктивного международного сотрудничества в киноиндустрии, и между Россией и Кубой в частности».

Вадим Верещагин, генеральный продюсер фильма:

«Мы только в начале пути и работы предстоит еще много: съемки пройдут в Москве и на Кубе. Картина выйдет в прокат чуть больше чем через год, но мы уже сейчас начинаем думать о нашем будущем зрителе. В первую очередь, наш фильм для молодой аудитории, которая так или иначе идет в кино за мечтой и за сказкой. Мне кажется, то, что мы задумали отвечает этим требованиям. Это приключенческий фильм про семейные ценности и взаимоотношения между людьми – именно сейчас очень важные темы для нашей аудитории».

Сергей Мокрицкий, режиссёр:

«До начала съемок я не видел исполнителей главных ролей вместе: Дарианис Палензуела (молодая Мария) была выбрана в Гаване, актер Илья Шляга (молодой Лев Воронов) в Москве. Я волновался, потому что зритель может поверить только в искренние взгляды друг на друга. Собственно, точный выбор актеров на главные роли во многом определяют успех фильма или его провал. И вот, в самом начале съемок, состоялось то, на что я надеялся: они любят друг друга, они эмоционально правильно подобраны, они существуют в кадре вдвоем, это единое целое. Верный тон всему съемочному процессу задал Сергей Каюмович Шакуров, который играет взрослого Льва Воронова. Он разбил тарелку, снялся в сложно-постановочных сценах и передал эстафету молодому поколению. Я очень доволен положенным началом и надеюсь, что дальше все будет складываться еще лучше».

Масштабные съёмки проходят в Москве, а позже команда фильма переедет на Кубу, где по сюжету и развиваются основные события картины.

Фото – PR «МИРФИЛЬМ»