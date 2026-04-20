В Сибири завершились выступления артистов Севастопольского государственного театра оперы и балета

Коллектив Севастопольского театра впервые отправился с гастролями в Сибирь, преодолев расстояние свыше 10 000 километров. Целью поездки стала постановка балета «Грозовой перевал» на сцене Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского.

Показы, состоявшиеся 18 и 19 апреля, являлись частью федеральной программы «Большие гастроли», призванной способствовать развитию культурных связей между регионами России. Организатором мероприятия выступил РОСКОНЦЕРТ в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ.

Ксения Рыжкова, худрук балетной труппы Севастопольского театра, подчеркнула значимость этой поездки. «На днях в нашей балетной труппе появились собственные артисты. Мы стремимся охватить всю Россию, знакомиться с новыми театрами, обмениваться опытом и репертуаром – это обогащает как зрителей, так и нас самих. Я очень рада, что мы смогли приехать в Красноярск, это наши первые масштабные гастроли с данным составом», – прокомментировала она.

Балет «Грозовой перевал», основанный на одноименном романе Эмили Бронте, постановщики смогли воплотить через выразительную пластическую драматургию, гармонично сочетающую классическую школу танца с современными тенденциями.

Хореограф-постановщик спектакля Джона Пол Кук поделился своими впечатлениями: «„Грозовой перевал“ – это захватывающая история с яркими, многогранными персонажами и неизбежными конфликтами, которые составляют основу драматического искусства. Каждый герой проходит свой путь, и зрителям интересно наблюдать за их трансформацией на протяжении спектакля».

Совместно со сценографом Лилией Хисматуллиной Джона Пол Кук создал атмосферное пространство, где музыка зарубежных композиторов, аранжированная Татьяной Шатковской, становится полноценным участником действия. За дирижерским пультом Московского молодежного камерного оркестра, которым руководит Валерий Ворона, стоял музыкальный руководитель и дирижер Артем Абашев.

В главных ролях выступили: Ксения Рыжкова, Дмитрий Соболевский, Джона Пол Кук, Валерия Соболевская, Андрей Орлов (Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина), Марина Арсеньева, Григорий Соловьев (Московский театр «Геликон-опера»), а также воспитанники Севастопольской государственной академии хореографии под руководством и.о. ректора Марии Александровой.

Полные залы во время каждого показа свидетельствовали о высоком зрительском интересе. Среди почетных гостей были Сергей Кузьмин, заместитель председателя Правительства Красноярского края, и Аркадий Зинов, министр культуры Красноярского края. Публика встретила постановку очень тепло, наградив артистов продолжительными овациями.

В рамках визита в Красноярск Севастопольский театр оперы и балета провел серию дополнительных мероприятий совместно с местным театром. Учащиеся Красноярского хореографического колледжа были приглашены на генеральную репетицию, где более 150 юных зрителей смогли не только увидеть рабочий процесс, но и пообщаться с артистами и получить автографы. Творческая встреча с исполнителями главных ролей после первого показа балета также привлекла значительное внимание, собрав около 200 гостей.

Гастроли в Красноярске стали значимым событием не только для творческого развития коллектива, но и для культурной жизни одного из крупнейших регионов страны. Продолжая свое турне, 28 апреля «Грозовой перевал» будет представлен на Новой сцене Большого театра в рамках фестиваля «Золотая маска», как один из номинантов престижной театральной премии.