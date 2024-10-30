В «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера фильма «Право на лево»

© Фотограф Ксения Угольникова

В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера фильма «Право на лево» — непредсказуемой комедии-тренинга про семейные отношения со звездным актерским составом. Фильм на премьере представила съемочная группа: режиссер Гарик Петросян, актрисы Ирина Темичева, Елена Борщева, Ирина Безрукова, Елена Бирюкова и София Петрова, продюсеры картины Георгий Житков, Инна Житкова, Артур Гюлумян, Вадим Олейник и директор по прокату Russian World Vision Дарья Рязанцева.

На всем протяжении фильма из зала раздавался смех, а на финальных титрах многие были растроганы. Часть зрителей пришла на премьеру с родными, и после просмотра дискутировала с ними на темы семейных ценностей, звездной болезни и важности разговоров в непростые времена.

«Право на лево» — это комедия с элементами семейных будней, интриг и неожиданными сюжетными поворотами. Фильм сочетает в себе драматизм реальных жизненных ситуаций и легкость комедийных моментов, делая его одновременно глубоким и развлекательным.

Иван – молодой и успешный адвокат, который пользуется огромным вниманием женщин. Однако это не взаимно, ведь Иван – достойный муж и отец, который входит в 20% верных мужчин. Но приходит день, когда каждый примерный семьянин задумывается, имеет ли он право на «лево». Тем более, когда твоя помощница – сексапильная красотка, но по совместительству – лучшая подруга жены.

Спокойная семейная жизнь или новый роман? Карьера или страх все потерять? И, наконец, что делать, когда жена пишет, что она у подруги, а у этой подруги ты сам?

История близка как взрослому, так и молодому поколению, ведь в ней поднимаются вечные темы верности, личных изменений и построения доверительных отношений.

Премьеру посетили звездные гости: Эвелина Бледанс, Юлия Проскурякова, Сергей Комаров, Дарья Михалкова, Тимур Хайдаров с супругой, Елена Старостина, Наталья Гулькина, Нелли Ермолаева, Алена Чехова, Диана Милютина, Анна Ещенко, Нина Щацкая, Татьяна Яхина, Ирина Ортман, Ирина Чайковская, Таша Белая, IVAN, Максимилиан Лапин, Александра Попова, Владимир и Мария Левкины, Пархоменко Виктория, Сергей Филин с супругой, Пит Джейсон, Илья Гуров, Виктория Заикина и другие.