В Сочи планируется открытие филиала осударственного музея архитектуры имени А.В. Щусева

20 сентября 2022 года администрация Сочи в лице заместителя главы города Канюк Елены Мирославовны и Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева в лице директора Лихачевой Елизаветы Станиславны заключили соглашение о сотрудничестве.

В Сочи планируется открыть филиал Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, что позволит жителям и гостям города узнать больше об истории и архитектуре, а также близлежащих курортных поселков. «Создание в нашем городе филиала Музея архитектуры позволит большому количеству россиян ознакомиться с его уникальными фондами», – подчеркнула Елена Канюк.

Как отмечает директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева Елизавета Лихачева, «Соглашение, которое сегодня подписал Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева и администрация города Сочи – это первый шаг к созданию филиала Музея на Черноморском побережье. Он станет первым региональным филиалом музея, который мы намерены серьезно развивать. Филиал будет посвящен прежде всего архитектуре города Сочи. Мы создадим институцию, которая будет освещать курортную архитектуру, архитектуру юга России: черноморскую, кавказскую, крымскую. Для нас это очень важно, так как Музей выходит за пределы своих исторических зданий и постепенно становится таким, каким его создавал Алексей Щусев: национальным музеем архитектуры, всероссийским музеем. Надеемся, что подписанное соглашение будет успешно, а филиал станет востребован не только гостями, но и жителями Сочи».

Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве в области совместных просветительских, образовательных и исследовательских проектов в целях популяризации архитектурного наследия.

В 2023 году будет отмечаться 150-летний юбилей со дня рождения архитектора А.В. Щусева, основателя Музея русской архитектуры, градостроителя, реставратора, внесшего серьезный вклад в том числе в строительство города-курорта Сочи.

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