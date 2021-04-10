В Сочи провели встречу амбассадоров «Тавриды»

С 7 по 9 апреля 2021 года проходила встреча региональной команды арт-кластера «Таврида» в Горной Олимпийской деревне. 75 амбассадоров погрузились в новый образовательный курс, приняли участие в творческой программе, услышали послание Легенд «Тавриды» и спели вместе с Василием Пасечником на музыкальном квартирнике.
На первом этапе встречи оргкомитет «Тавриды» подвел итоги прошлого года и посвятил амбассадоров и приглашенных представителей органов власти по молодежной политике в планы нового сезона. Участникам представили новые образовательные программы. Сергей Першин, руководитель арт-кластера, выступил на TED-Talk с ключевой для 2021 года темой «Почему пришло время экосистем и сообществ?» и рассказал о креативно-инновационном пространстве «Таврида».
Мария Ильичева, руководитель департамента сопровождения целевых аудиторий арт-кластера, презентовала программу для региональных лидеров «Амбассадоры Тавриды», в которой рассказала, как сегодня трансформируется арт-кластер, как выстраиваются коммуникации с регионами, какие приоритетные задачи стоят перед амбассадорами.
Церемония посвящения в новый сезон «Тавриды» была отмечена видеообращениями Легенд «Тавриды» к молодым творцам. «На «Тавриде» в режиме «здесь и сейчас» происходят кардинальные перемены в жизни участников форума, и открываются новые горизонты возможностей. Попасть на форум «Таврида» – действительно огромная удача. Пусть она будет с вами», – поддержал молодых творцов художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.
Юрий Башмет напомнил, как вместе с симфоническим оркестром дал концерт прямо на берегу моря. Признался, что для него это стало незабываемым и он с нетерпением ждет новой встречи.
Музыкальная составляющая сочинской встречи добавила участникам праздничной атмосферы «Тавриды». В непринужденной обстановке квартирника ребята весь вечер пели с Василием Пасечником, финалистом шоу «Голос».
Кадровый резерв «Тавриды» пополняется с 2019 года. В 2020 году 83 резидента прошли конкурсный отбор и стали официальными представителями арт-кластера в регионах.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.