В Сочи провели встречу амбассадоров «Тавриды»

С 7 по 9 апре­ля 2021 года про­хо­ди­ла встре­ча реги­о­наль­ной коман­ды арт-кла­сте­ра «Таври­да» в Гор­ной Олим­пий­ской деревне. 75 амбас­са­до­ров погру­зи­лись в новый обра­зо­ва­тель­ный курс, при­ня­ли уча­стие в твор­че­ской про­грам­ме, услы­ша­ли посла­ние Легенд «Таври­ды» и спе­ли вме­сте с Васи­ли­ем Пасеч­ни­ком на музы­каль­ном квартирнике.

На пер­вом эта­пе встре­чи орг­ко­ми­тет «Таври­ды» под­вел ито­ги про­шло­го года и посвя­тил амбас­са­до­ров и при­гла­шен­ных пред­ста­ви­те­лей орга­нов вла­сти по моло­деж­ной поли­ти­ке в пла­ны ново­го сезо­на. Участ­ни­кам пред­ста­ви­ли новые обра­зо­ва­тель­ные про­грам­мы. Сер­гей Пер­шин, руко­во­ди­тель арт-кла­сте­ра, высту­пил на TED-Talk с клю­че­вой для 2021 года темой «Поче­му при­шло вре­мя эко­си­стем и сооб­ществ?» и рас­ска­зал о кре­а­тив­но-инно­ва­ци­он­ном про­стран­стве «Таври­да».

Мария Ильи­че­ва, руко­во­ди­тель депар­та­мен­та сопро­вож­де­ния целе­вых ауди­то­рий арт-кла­сте­ра, пре­зен­то­ва­ла про­грам­му для реги­о­наль­ных лиде­ров «Амбас­са­до­ры Таври­ды», в кото­рой рас­ска­за­ла, как сего­дня транс­фор­ми­ру­ет­ся арт-кла­стер, как выстра­и­ва­ют­ся ком­му­ни­ка­ции с реги­о­на­ми, какие при­о­ри­тет­ные зада­чи сто­ят перед амбассадорами.

Цере­мо­ния посвя­ще­ния в новый сезон «Таври­ды» была отме­че­на видео­об­ра­ще­ни­я­ми Легенд «Таври­ды» к моло­дым твор­цам. «На «Таври­де» в режи­ме «здесь и сей­час» про­ис­хо­дят кар­ди­наль­ные пере­ме­ны в жиз­ни участ­ни­ков фору­ма, и откры­ва­ют­ся новые гори­зон­ты воз­мож­но­стей. Попасть на форум «Таври­да» – дей­стви­тель­но огром­ная уда­ча. Пусть она будет с вами», – под­дер­жал моло­дых твор­цов худо­же­ствен­ный руко­во­ди­тель Мос­ков­ско­го теат­ра Оле­га Таба­ко­ва Вла­ди­мир Машков.

Юрий Баш­мет напом­нил, как вме­сте с сим­фо­ни­че­ским оркест­ром дал кон­церт пря­мо на бере­гу моря. При­знал­ся, что для него это ста­ло неза­бы­ва­е­мым и он с нетер­пе­ни­ем ждет новой встречи.

Музы­каль­ная состав­ля­ю­щая сочин­ской встре­чи доба­ви­ла участ­ни­кам празд­нич­ной атмо­сфе­ры «Таври­ды». В непри­нуж­ден­ной обста­нов­ке квар­тир­ни­ка ребя­та весь вечер пели с Васи­ли­ем Пасеч­ни­ком, фина­ли­стом шоу «Голос».

Кад­ро­вый резерв «Таври­ды» попол­ня­ет­ся с 2019 года. В 2020 году 83 рези­ден­та про­шли кон­курс­ный отбор и ста­ли офи­ци­аль­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми арт-кла­сте­ра в регионах.

укра­ли