В Сочи состоится межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни»

9 октября 2022 года в городе Сочи пройдет межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» – проект Благотворительного фонда «Под флагомдобра», реализуемый в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

На стадионе «IMSPORT ARENA» в рамках Фестиваля пройдут культурно-спортивные мероприятия, турниры по мини-футболу, мастер-классы, викторины и конкурсы для более чем 200 участников из разных образовательных учреждений, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

В празднике примет участие целая команда тренеров и наставников из Москвы, а именно: мастер спорта СССР международного класса Валерий Шмаров, мастер спорта и телекомментатор Дмитрий Градиленко, мастер спорта России международного класса Елена Рыжикова, известный фристайлер Дмитрий Богачев. Комментировать мероприятие будет спортивный комментатор МАТЧ-ТВ Артем Шмельков, а начинается оно с зарядки с известным артистом и продюсером Михаилом Гребенщиковым, который специально для этого праздника написал новую песню.

В мероприятиях фестиваля «Футбол – школа жизни» по приглашению организатора Натальи Давыдовой примут участие ФК «Сочи», ФК «Жемчужина». Праздник пройдет при поддержке Департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи.

Для болельщиков и детей, которые впервые посещают спортивные мероприятия будет организована art-зона с известным российским художником Дмитрием Цветковым.Творческие и спортивные кураторы проекта проведут мастер-классы и разыграют веселые викторины с загадками на тему «Спорт – норма жизни». Завершится культурно-спортивное церемонией награждения с вручением памятных подарков, кубков и сувениров для победителей и участников турнира от Российского Футбольного Союза.

Межрегиональный детский инклюзивный фестиваль «Футбол – школа жизни» – проект Благотворительного фонда «Под флагом добра», реализуемый в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации впервые прошел в 2021 году и уже становится традиционным. В 2022 году Фестиваль прошёл в Таганроге, Суздале, ВДЦ «Орленок», Тюмени и Кемерово.

Цель Фестиваля – популяризация здорового образа жизни, реабилитация и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и детей в трудной жизненной ситуации.

Мероприятия фестиваля «Футбол – школа жизни» проводятся при поддержке Официального спонсора ОАО «Российские железные дороги».

Вход свободный.

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