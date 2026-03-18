В США работает выставка «Иконы: старообрядцы и их мир»

В конце зимы, в Музее и исследовательском центре иконы (The Icon Museum and Study Center, Клинтон, Массачусетс, США) состоялось торжественное открытие выставки «Иконы: старообрядцы и их мир». Экспозиция стала результатом сотрудничества музея с проектом Russian Icon Collection и открыта для посетителей до 30 августа.

Выставка представляет более тридцати старообрядческих икон XVII — начала XX века из собрания Олега Кушнирского. Ряд произведений демонстрируется широкой аудитории впервые. Кураторами проекта выступили профессор Джастин Уиллсон (Йельский университет) и Эллиот Макин, куратор музея. Экспозиция подчеркивает значение старообрядческой иконы как художественного и богословского высказывания, возникшего в ответ на реформы патриаха Никона и раскол Русской церкви в XVII веке. Представленные иконы XVIII–XIX веков раскрывают разнообразие локальных мастерских и индивидуальных манер, отражая стремление иконописцев к сохранению допетровской иконографической модели и московской традиции XVI века и вместе с тем желание адаптировать их к эстетическим и духовным запросам своего времени.

На церемонии открытия произнесли речи ведущие специалисты в области древнерусского искусства и музейного дела: Саймон Морсинк, исполнительный директор музея, открыл вечер, говоря о «чуде» этой встречи. Несмотря на сильную снежную бурю, обрушившуюся на восточное побережье США, гости приехали на событие из России, Германии, Нидерландов и разных частей Соединенных Штатов. Среди них Ирина Шалина — ведущий научный сотрудник отдела древнерусской живописи Государственного Русского музея, Наталья Комашко — научный сотрудник Музея имени Андрея Рублёва, Саймон Морсинк — директор музея, Эллиот Макин — со-куратор выставки, Луц Рикельт — куратор Музея икон в Реклингхаузене, Констанце Рунге — куратор Музея икон во Франкфурте, Ольга Страда — независимый искусствовед и куратор (Италия), Венди Салмонд — профессор Университета Чепмена (Калифорния), а также Сергей Ходорковский — искусствовед и коллекционер икон.

«Чудеса действительно случаются, но только когда рядом есть тот, кто их совершает. И это — Илья Кушнирский», — сказал Саймон Морсинк. — «Это невероятная личность, полная энергии, творческих идей и энтузиазма. Я думаю, что он действительно — и я говорю это совершенно серьезно — благословение для мира иконы».

Илья Кушнирский, директор коллекции, отметил: «Для меня произошло нечто очень важное — я получил благословение Русской церкви на мои труды по сохранению иконописи. Это много значит для нашей семьи, для моего отца».

Констанце Рунге, куратор Франкфуртского музея икон, говорила о безмолвном диалоге, который происходит перед образом.

«Икона смотрит на нас — будь то лик святого, Христа или Богородицы, — а мы смотрим на них. Эта связь важна не только для верующих, но и для искусствоведов, коллекционеров, историков… Икона служит посредником в общении с Божественным», — отметила Рунге.

Она также подчеркнула, как иконы объединяют мировое сообщество: «Давайте просто порадуемся тому, что иконы собирают нас вместе. Они действительно сближают людей. Они становятся мостом не только между миром земным и небесным, но и между целыми материками. Мы прилетели из Европы, и мы сейчас здесь. А сами иконы пришли из совсем другого места».

Экспозиция в Музее и исследовательском центре иконы в Клинтоне стала продолжением международной выставочной деятельности Russian Icon Collection и важным этапом в популяризации православной и старообрядческой иконописи в США.