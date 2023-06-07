С 1 июня по 4 июня в одном из самых туристических городов мира, в Стамбуле завершила работу международная ярмарка современного искусства ArtContact.

Генеральный консул Андрей Буравой и руководитель Русского Дома в Анкаре с участниками выставки

В ней приняли участие более 150 галерей из разных стран. Несколько галерей из России представляли арт объекты художников из разных городов страны. Современная галерея G_Gallery стала постоянным гостем дружественной страны Турции и представила на ярмарке ArtContact более 30 концептуальных работ.

Арт директор G_Gallery Кристина Ланцова с большой гордостью и честью представила организатору вставки Бельгин Айгюль и первым лицам мероприятия коллекцию картин. Также почетными гостями стенда стали руководитель Русского Дома в Анкаре - Александр Анатольевич Сотниченко и генеральный консул Андрей Вячеславович Буравой. Художники, которые лично присутствовали в Стамбуле и Кристина Ланцова в компании дипломатов торжественно отметили открытие ярмарки и уже готовят новые совместные инициативы.

Арт куратором и организатором галереи Екатериной Самитиной были отобраны лучшие работы резидентов G_Gallery и проведена большая работа, так как около 200 заявок на участие в ярмарке прислали художники со всей страны.

Экспозиция G-gallery на ArtContact

Живопись Анны Бо

Живопись Екатерины Самитиной

Кристина Ланцова и гости ярмарки

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