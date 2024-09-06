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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Ставрополе стартовал очный этап Всероссийского урбанистического хакатона «Города»

editor
By editor
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ставрополь - всероссийский урбанистический хакатон города

В Ставрополе стартовал очный этап Всероссийского урбанистического хакатона «Города». Его участники — студенты и выпускники МАРХИ (Москва), Института общественных наук РАНХиГС (Москва), Санкт-Петербургского горного университета, Академии строительства и архитектуры Самарского ГТУ, ЮФУ (Ростов-на-Дону) и КубГУ (Краснодар). В течение пяти дней две команды молодых специалистов, прошедшие все заочные этапы конкурса, встретятся и разработают проекты благоустройства и архитектурные решения для создания творческого кластера на базе краевого Дома молодежи. Проект победителей передадут в Администрацию Ставропольского края для дальнейшей реализации.

Начнется хакатон со экскурсии-знакомства участников со Ставрополем, а также непосредственно с объектом проектирования. «По проекту, ремонт краевого Дома молодежи будет реализован в следующем году, и строится он на базе бывшего торгового центра. Здесь молодым урбанистам предстоит разработать архитектурную концепцию прилегающей территории и первого этажа здания, а также предложить варианты оформления фасада. Пространство для креатива ничем не ограничено, поэтому мы ждем от ребят интересных и функциональных решений, которые мы, в свою очередь, попытаемся воплотить в жизнь», — сообщил министр молодёжной политики Ставропольского края, Вячеслав Коршун.

Официальное открытие хакатона состоится в субботу, 7 сентября, в Общественном штабе Ставропольского края по адресу улица Октябрьской революции, 31. Здесь конкурсанты познакомятся с опытными экспертами в сфере архитектуры, которые будут курировать их работу:
Александром Аляевым, руководителем проектной группы в бюро IND. Преподавателем архитектурной школы МАРХИ и МАРШ; Ульяна Осипова, ведущий архитектор, партнер по вопросам молодежной политики и программ просвещения архитектурного бюро Osetskaya.Salov.

Марина Абрамова, президент АНО «Креативная экономика»: Всероссийский урбанистический хакатон «Города» — это ежегодный конкурс, организованный при поддержке Росмолодёжи, направленный на развитие компетенций начинающих архитекторов и урбанистов. Молодые специалисты создают среду, способствующую развитию креативного сообщества. Инвестиции в их профессиональное развитие способствуют не только увеличению творческого потенциала и укреплению позиций профессии архитектора, но и развитию креативной экономики России.

Финалом очного этапа станет защита разработанных концепций благоустройства перед экспертным жюри с участием представителей краевой администрации. Победителей хакатона и лучший проект объявят 11 сентября.

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