В столице начался прием заявок на туристический конкурс «Покажи Москву!»

Стартует новый сезон общегородского конкурса «Покажи Москву!», который организовал столичный Комитет по туризму. Это продолжение серии мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня гида. Москвичам предлагают рассказать о любимых местах своего района и составить авторский туристический маршрут по нему.

«По итогам конкурса будут определены 17 победителей: 12 выберет жюри и еще пять — участники проекта “Активный гражданин”. Подать заявку можно с 19 февраля по 9 марта 2021 года. Они принимаются на официальном сайте», — рассказала заммэра Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

В состав жюри войдут представители Комитета по туризму города Москвы, Комитета общественных связей и молодежной политики, Департамента культурного наследия, Музея Москвы, Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, а также один из победителей первого сезона конкурса Андрей Леднев.

Итоги подведут 18 апреля. Все финалисты получат дипломы от Мостуризма, а победителям по результатам онлайн-голосования вручат дополнительные призы, подготовленные проектом «Активный гражданин».

Первый сезон конкурса прошел в сентябре 2020 года. Тогда победителями стали 15 участников. Популярными у жителей и гостей столицы стали маршрут «Остров Сыромятники», прогулка по парковым территориям «Зеленое кольцо Москвы» и маршрут «Полет на машине времени по необычной Таганке».

Узнать подробности конкурса и познакомиться с победителями первого сезона можно на медиаплатформе москвастобой.рф.

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