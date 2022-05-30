В столичных парках стартовали выступления победителей проекта «Уличный артист в парках»

30 мая стартовали выступления победителей пилотного сезона проекта «Уличный артист в парках». 113 победителей уже делятся своим творчеством на парковых территориях Москвы. Весь сезон артисты самостоятельно будут бронировать площадки для выступлений в тех парках, представители которых отобрали их в рамках живых прослушиваний.

Выбрать площадку, а также удобные дату и время победители могут на странице проекта на сайте мос.ру. Благодаря системе онлайн-бронирования у артистов появляется доступ к месту для выступлений, где они имеют возможность делиться своим творчеством. Посетители могут увидеть выступления как сольных исполнителей, так и коллективов, представляющих различные творческие жанры и направления.

«Стартовал самый долгожданный этап проекта «Уличный артист в парках» – победители вышли на парковые территории со своими творческими номерами. Артисты самостоятельно бронируют площадки для выступлений и выбирают удобные им даты: таким образом, вниманию зрителей предстает разноплановая программа, в которой чередуются различные жанры и направления, а один артист сменяется другим. Выступления проходят вживую, в любимых жителями и гостями столицы общественных пространствах, что, безусловно, является большим плюсом для победителей проекта. Они знакомят посетителей со своим сценическим образом, индивидуальной подачей и стилем, а вместе с тем растут в профессиональном и творческом планах», – рассказал директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

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