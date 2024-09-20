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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойWWNEWSВ столице Гондураса Тегусигальпе открыли бюст Юрия Гагарина

В столице Гондураса Тегусигальпе открыли бюст Юрия Гагарина

editor
By editor
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бюст юрия гагарина в гондурасе

19 сентября при организационной поддержке Посольства России, представительства Россотрудничества, Министерства Культуры Гондураса и Российско-гондурасской торгово-промышленной палаты состоялось открытие бюста Ю.А. Гагарина в столице Гондураса, городе Тегусигальпе. В торжественном событии принял участие специально прилетевший в Гондурас Герой России летчик-космонавт Ф.Н. Юрчихин.

Памятник был передан в дар Гондурасу Международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур — Единый мир» в рамках уникального благотворительного проекта по установке бюстов и памятников великому человеку, первому космонавту земли Ю.А. Гагарину в странах мира.

Открытие памятника Ю. Гагарина в Гондурасе состоялось в год 90-летия со дня его рождения.

открытие бюста юрия гагарина в гондурасе

В торжественном мероприятии также приняли участие: Министр культуры Гондураса, заместитель Министра иностранных дел, представители дипломатического корпуса, мэрии Тегусигальпы, культурных и экономических кругов, Национального конгресса, торгово-промышленной палаты, студенты Нацуниверситета, выпускники российских и советских вузов.

Фото – МИД.РФ

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