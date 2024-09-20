В столице Гондураса Тегусигальпе открыли бюст Юрия Гагарина

19 сентября при организационной поддержке Посольства России, представительства Россотрудничества, Министерства Культуры Гондураса и Российско-гондурасской торгово-промышленной палаты состоялось открытие бюста Ю.А. Гагарина в столице Гондураса, городе Тегусигальпе. В торжественном событии принял участие специально прилетевший в Гондурас Герой России летчик-космонавт Ф.Н. Юрчихин.

Памятник был передан в дар Гондурасу Международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур — Единый мир» в рамках уникального благотворительного проекта по установке бюстов и памятников великому человеку, первому космонавту земли Ю.А. Гагарину в странах мира.

Открытие памятника Ю. Гагарина в Гондурасе состоялось в год 90-летия со дня его рождения.

В торжественном мероприятии также приняли участие: Министр культуры Гондураса, заместитель Министра иностранных дел, представители дипломатического корпуса, мэрии Тегусигальпы, культурных и экономических кругов, Национального конгресса, торгово-промышленной палаты, студенты Нацуниверситета, выпускники российских и советских вузов.

Фото – МИД.РФ