В столице проходит X международный футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2025»

7 июня на «Сапсан Арене» в Черкизово открылся X футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол 2025», в котором принимает участие 16 команд из разных стран мира. В день открытия лидер группы «Зодчие», основатель и капитан команды «Старко», он же инициатор и главный организатор чемпионата мира среди артистов, Юрий Давыдов, а также певец и композитор Дмитрий Маликов дали пресс-конференцию для представителей СМИ.

Давыдов подчеркнул, что Россия и сегодня является и центром притяжения, и центром культуры. «Я счастлив! И с этим ощущением встречаю своих друзей, зарубежных гостей, — сказал он. — Нас ждет 10 дней потрясающих матчей. Может быть, не суперпрофессиональных, но искренних и азартных. Помимо этого, можно будет посетить 7 высококачественных концертов».

Все они пройдут в КЗ «Измайлово» и будут для зрителей бесплатными. Открыл концертный марафон экс-вокалист Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тёрнер. Ираклий Пирцхалава, Владимир Кузьмин, группа «Зодчие» и другие тоже выступят с большими сольными блоками. Также можно будет посетить сольное выступление представителя Венгрии Калаи-Сондерса и перуанки Даниэлы Даркур. «Мы хотим, чтобы люди узнали о тех музыкантах, о которых они вряд ли бы узнали, если бы не наш фестиваль», — подчернул Юрий Давыдов, назвав два последних имени в этом списке.

«Я поражаюсь энтузиазму и организаторским способностям моего товарища Юрия Давыдова, — сказал Дмитрий Маликов. — Если бы не он, наверное, этого ничего бы не было. Команда «Старко» существует с 91-го года. Я присоединился к ней в 93-м. Как у любого большого дела бывает и бешеный подъем, и сложности, и возможно, какой-то спад. Но в последние годы, как мне кажется, появилась стабильность. И этот чемпионат — еще одно тому серьезное подтверждение. Если есть какая-то возможность поучаствовать в футболе, я с удовольствием это делаю».

Перед матчем открытия, в котором друг другу противостояли «Друзья «Арт-футбола»» и Сборная Мира, хор им. Пятницкого выступил с ярким номером прямо на футбольном поле. Затем секретарь Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, вице-президент Олимпийского комитета России Марат Филиппов, а также статс-секретарь, заместитель Министра спорта РФ Александр Никитин сказали приветственные слова и зачитали письмо Президента РФ Владимира Путина.

«Приветствую вас в Москве на открытии Х Международного футбольно-музыкального фестиваля «Арт-футбол», — сказано в официальном документе. — Чемпионаты мира по футболу среди артистов всегда вызывают живой интерес зрителей и по праву славятся масштабностью и смелостью замысла, особой, доброжелательной атмосферой. Объединяют на стадионах и в концертных залах национальные артистические сборные, звёзд эстрады и кинематографа, молодых музыкантов из многих стран, становятся настоящим праздником спорта и дружеского общения. Знаю, что впереди у вас дни, наполненные зрелищными футбольными баталиями, встречами с талантливыми исполнителями, певцами и актёрами, творческие мероприятия, посвящённые 80-летию Великой Победы и Дню России.

И, конечно, отмечу неизменное внимание, которое организаторы фестиваля уделяют реализации масштабных благотворительных программ. Желаю вам успехов, удачи и новых достижений».

После парада национальных флагов, которые вынесли на футбольную арену капитаны артистистических команд, прозвучал Гимн РФ. На этом официальная часть была закончена. И прямо на футбольном газоне выступили со своими музыкальными номерами: представитель Великобритании Ихеначно, перуанка Даниэла Даркур и российские музыканты — группа «Зодчие».

А затем начался товарищеский матч между «Друзьями «Арт-футбола» и Сборной Мира, в которую вошли лучшие представители от каждой команды. Российская сборная, в составе которой были музыканты Юрий Давыдов (вратарь), Дмитрий Маликов, Виктор Зинчук, Андрей Сильнов, Сергей Беликов, Михаил Гребенщиков, Гия Гагуа и многие другие, после первой половины встречи проигрывала зарубежным гостям 0-5.

Во втором тайме ворота гостей занял турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Эркан Колчак Кёстендиль. Он много раз выручал свою команду. Но до тех пор, пока тренер российской сборной Сергей Горлукович не выпустил на поле венгерского музыканта Камара, который тоже является большим другом «Арт-футбола». Он не первый раз в Москве. И в футболе его нельзя назвать новичком. Он взял инициативу в свои руки, а точнее ноги, и забил первый мяч в ворота Сборной Мира. Как Кёстендиль ни старался, в итоге товарищеский матч закончился дружеской ничьей 5-5. После матча футболисты российской команды дружески похлопывали турецкого вратаря по плечу и шутливо благодарили за помощь.

Но основной команде России в этот день не повезло. Она проиграла парагвайцам 1-3. После такого «холодного душа» и «пощечины» от дружественного Парагвая появилась дополнительная мотивация выигрывать каждый матч. Следующими соперниками россиян будут азербайджанцы.

Фото © Михаил ЗИМИН