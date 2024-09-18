В столице стартовал IV Московский Курдский Кинофестиваль

«Синджар», сцена из фильма-открытия кинофестиваля

IV Московский Курдский Кинофестиваль открылася в кинотеатре Синема Парк Мосфильм показом фильма «Синджар» режиссера Анны М. Бофаруль. Лента посвящена событиям 2014 года, когда ИГИЛ вторгся в Синджар, чтобы устроить геноцид. Одна из героинь попадает в рабство вместе с тремя своими детьми, другая сбегает и пытается вернуться домой. А третья ищет в Барселоне своего пропавшего сына. Картина расскажет, как далеко зайдут эти женщины, чтобы спасти тех, кого они любят.

Основной площадкой проведения фестиваля стали кинотеатры сети сети «Москино». Показы конкурсных и внеконкурсных фильмов в рамках фестиваля будут проходят в кинотеатрах «Москино Факел», «Москино Космос», «Москино Молодежный» и «Москино Спутник».

В Конкурс художественного кино вошли 7 полнометражных фильмов, в документальный конкурс — 8 картин, в короткометражной секции 15 художественных и 9 документальных лент.

В этом году фестиваль делает акцент на межкультурном диалоге в целом и сотрудничестве с Россией. Продолжая традиции предыдущих лет, в рамках культурного обмена фестиваль вновь объединит кинематографистов и любителей кино со всего мира, чтобы показать настоящие шедевры курдского кинематографа. Отдельный фокус направлен на фильмы о езидах и их древней месопотамской религии.

География участников очень разнообразна — в программах картины из 12 стран: Ирака, Турции, Ирана, Франции, Сирии, Канады, Нидерландов и др.

Оценивать фестивальные фильмы будут разные категории жюри (полнометражное, короткометражное игровое и художественное), куда вошли режиссер, сценарист и продюсер Ангелина Никонова, актриса и режиссер Лянка Грыу, продюсер Максим Добромыслов, продюсер Елена Гликман, греческий географ-гуманитарий, журналист и режиссер Томас Сидерис, режиссер, сценарист и продюсер документального и игрового кино Иван Болотников и др.

Курды – это крупнейший народ без единого государства, проживающий в этнографической и исторической области Курдистан, которая ныне находится в составе четырех государств: Ирака, Ирана, Турции и Сирии. Фильмы Московского Курдского Кинофестиваля погрузят зрителей в эстетику и богатство этнографической культуры, религиозных обычаев и социокультурных процессов курдского народа, которые являются настоящими сокровищами восточного кинематографа.