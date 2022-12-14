В столице откроется «Московский ЛисаПарк»

«Московский ЛисаПарк» с его пушистыми обитателями разместился на площади 1000 метров слева от центрального входа на колесо обозрения. Его территория объединяет игровое пространство, амфитеатр на 60 человек для проведения спектаклей, два театральных пространства для проведения спектаклей — путешествий, несколько стилизованных игровых зон, и площадок для проведения праздников, а также тематическое семейное кафе «ЛисаПарк».

«Открытие новой семейной площадки на территории «Солнца Москвы» станет прекрасным подарком для посетителей накануне Нового года. Как и колесо обозрения, «Московский ЛисаПарк» — место, где можно забыть о времени и возрасте! Юным зрителям обязательно придутся по вкусу интерактивные спектакли, а взрослые смогут на время вернуться в детство, заглянуть в сказочную реальность и отдохнуть душой», — отметил генеральный директор компании «Солнца Москвы» Денис Тетерин.

Московский «ЛисаПарк» — единственный в мире интерактивный сказочный парк, где живет дружная семья лис — герои «сказочного города». Они вместе с другими персонажами перенесут гостей в настоящую сказку, где все наполнено добром и волшебными сюрпризами.

Игровые пространства выполнены в стилистике «мягкого парка приключений» — активного и безопасного отдыха для детей от 1 года. Декорации, роспись и реквизит выполнены лучшими художниками и бутафорами России. Театральный репертуар «Московского ЛисаПарка» включает более 15 интерактивных спектаклей по мотивам народных и авторских сказок.

«С радостью и гордостью мы открываем Московский ЛисаПарк — результат нашей упорной работы и веры в волшебство. В сотрудничестве с командой «Солнца Москвы», мы сделали все возможное и невозможное, чтобы подарить столице этот уникальный проект. Мы рады пригласить всех юных жителей Москвы и их родителей в это уютное местечко, где можно забыть про время и возраст и погрузиться в детство. Совсем скоро начнутся новогодние представления, мы подготовили большой праздничный репертуар и наша Лисья Семейка и добрый Дедушка Мороз ждут всех в гости», — комментирует Юлия Метелкина, генеральный директор парка.

Кроме этого, в интерьерах «Московского ЛисаПарка» посетители смогут провести День рождения по одному из увлекательных сценариев и отдохнуть в тематическом кафе, где представлены самые вкусные и полезные блюда из «TOP-100» предпочтений детей и родителей, а также бабушек и дедушек.

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