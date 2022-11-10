В столице открылся новый гастрокластер «Солнце Москвы»

Рядом с крупнейшим в Европе колесом обозрения «Солнце Москвы» открылось новое гастрономическое пространство. Фудмолл, общей площадью около 6 000 кв.м., расположился в историческом центре столицы около ВДНХ и собрал на одной площадке более двух десятков интересных проектов. Акценты в концепции гастрокластера «Солнца Москвы» сделаны на многонациональные традиции и на разнообразие форматов заведений: здесь работают точки быстрого питания, атмосферные лаунж-зоны и уютные семейные кафе.

«Еще на этапе планирования на портале «Активный гражданин» мы провели народный опрос, какими площадками заполнить многофункциональный центр и городской променад «Солнца Москвы». Почти 50% опрошенных проголосовали за рестораны, кафе и мобильные киоски с едой. Мы учли общественное мнение: осенью на территории «Солнца Москвы» открылся гастрономический кластер, который продолжит развиваться и пополняться новыми концепциями», — отметил руководитель компании «Солнце Москвы» Денис Тетерин.

Мобильные кофейни «на районе» и экспресс-кафе

Гастрономическое путешествие «Солнца Москвы» начинается уже на территории паркового пространства. Здесь открыты мобильные кофе, в которые удобно забежать во время прогулки. У посетителей есть выбор: захватить еду с собой или неспешно перекусить на месте, наслаждаясь красивыми видами на колесо обозрения. Пекарня SeDelice, кофейни Синнабон и Donutto предложат выпить ароматный кофе, чай, горячий шоколад и угостится знаменитыми булочками с корицей, круассанами и пончиками. Также гости могут заглянуть Stardogs за хот-догами и в NATACHA, где их ждут десерты, классические и новые сорта мороженого.

Для любой компании

Вкусные завтраки, обеды и ужины гарантированы посетителям «Солнца Москвы» в «Шоколаднице», которая разместилась слева от центрального входа в многофункциональный комплекс. В меню: блинчики, сэндвичи, салаты, десерты и другие любимые хиты гостей. В кофейне есть детская зона и открытая веранда в теплое время года.

В «Фарше» все желающие найдут сочные бургеры, стейки, салаты. Кроме этого, классические бургеры представлены в салатных листьях, что оценят поклонники здорового питания. В баре — домашние лимонады, морсы, молочные коктейли.

Для тех, кто ценит комфорт и авторскую кухню открыт lounge-бар «Мята Platinum». В клубе уютная дружеская атмосфера, стильный интерьер, отдельная игровая зона с настольными и видеоиграми.

Фуд-корд с кухнями народов мира

На фудкорте «Солнце Москвы» работают несколько корнеров, в которых можно попробовать разные кухни народов мира: индийские, вьетнамские, японские, русские и другие блюда.

«Блин & драник» — корнер национальной белорусской кухни, в котором можно попробовать драники, налистники с начинкой, сытные и сладкие блины, наваристые супы. Те, кто отдает предпочтение экзотике не смогут пройти мимо F.O.B.O. Наваристые вьетнамские супы и традиционные булочки Бань Бао придутся по вкусу любителям азиатских традиций. Палитру терпких индийских вкусов можно найти в «Maсала хаус», яркий вкус Грузии — в «Gemo». Японская кухня представлена корнером «O! Суши». В меню «Bro Bar» — широкий ассортимент разнообразных закусок: креветки, мидии, острые крылышки и ещё масса интересных блюд. Поклонники фастфуда обязательно оценят шаурму в «Doner Moscow».

Территория городского променада «Солнца Москвы» и многофункциональный центр с фуд-кортом открыты для посещения ежедневно с 10:00 до 22:00. Некоторые заведения работают по индивидуальному графику.

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