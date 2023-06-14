С 19 по 25 июня в столице пройдет масштабный джазовый фестиваль Moscow Jazz Festival — 2023. Одной из флагманских открытых площадок станет ВДНХ. Здесь с 20 по 24 июня выступят известные джазмены и молодые артисты, вошедшие в сотню лучших коллективов — представителей российской молодежной джазовой сцены.

Концерты на ВДНХ пройдут 20, 21 и 22 июня в 17:00, 23-го числа в 16:00, 24-го — в 14:00. В программе выступления Armir Lee Quartet, Виктории Кауновой и квартета Ильи Морозова, Valeriy Stepanov Fusion Project, группы Padre («Фламенктура»), Дмитрия Носкова и секстета п/у Иннокентия Иванова и других музыкантов. Сцена фестиваля расположится между павильоном №1 «Центральный» и фонтаном «Дружба народов». Вход свободный.

Также на Выставке с 20 по 24 июня в рамках просветительской программы Moscow Jazz Festival — 2023 совместно с российским обществом «Знание» запланирована серия лекций и мастер-классов от ведущих деятелей культуры и искусства. Начало работы «Лектория. Знание» — 16:00.

Moscow Jazz Festival — 2023 проходит в столице второй год подряд. На фестивале выступят более 1000 артистов из России и стран зарубежья. Концерты запланированы в «Зарядье», саду «Эрмитаж» и «Музеоне», на площади перед ЦУМом, в «Депо.Москва» и на Северном Речном вокзале. Подробнее познакомиться с программой всех площадок-участников можно здесь.

Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.

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