В Суздале отремонтируют бывший дом Жинкиных

Владимирское территориальное управление государственной вневедомственной экспертизы рассмотрело документацию по капитальному ремонту бывшего дома купцов Жинкиных в Суздале. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

Купцы Жинкины были высланы в Суздаль из Новгорода при Иване III. Основным их занятием было мукомольное дело, и к XVIII веку Жинкины стали самыми состоятельными предпринимателями в Суздале. В это время они покупали и строили каменные дома в разных частях города: на Пинаевской, Владимирской, Ново-Московской и Старо-Московской, Ивангородской улицах, на Всполье. Двухэтажный дом купцов Жинкиных с проездной аркой, построенный в конце XVIII века и расположенный на улице Ленина, 26, в центре Суздаля, в наше время был признан памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.

К 1000-летию Суздаля, которое будет отмечаться в 2024 году, планируется отреставрировать не менее семи культурно-исторических объектов, в том числе и бывший дом купцов Жинкиных. Проектными решениями, рассмотренными Владимирским территориальным управлением государственной вневедомственной экспертизы, предусмотрен капитальный ремонт крыши исторического здания.

Проектную документацию подготовило АО «Владимирреставрация». Застройщик – некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области».

Данные об экспертизе объекта размещены в ГИС ЕГРЗ, оператором которой является Главгосэкспертиза России.

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