20 декабря 2021 года в Суздале стартовала Двадцать пятая Международная конференция и выставка «Libcom-2021».

Мероприятие проходит в суздальском туристско-гостиничном комплексе «Турцентр» и продлится до 24 декабря. В первый день конференции участники обсуждали цифровую трансформацию в науке и образовании, развитие площадок библиотек с помощью робототехники и искусственного интеллекта, блокчейн в образовании, востребованность библиотек как институтов в XXI веке, цифровизацию архивов, инклюзивные практики и программы.

В сессиях и пленарных заседаниях первого дня приняли участие: вице-президент Национальной библиотечной ассоциации «Библиотеки будущего» (НАББ), генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России (ГПНТБ) Александр Карауш, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира Татьяна Жукова, президент НАББ, научный руководитель ГПНТБ России Яков Шрайберг и другие.

Особое внимание на конференции было уделено теме библиотек как мультидисциплинарных площадок в век информационных технологий. Этому был посвящен, например, доклад сотрудницы ГПНТБ Марии Платоновой, которая в стенах своего учреждения занимается еще и выставочной деятельностью. В библиотечную работу изначально заложена функция повышения уровня образования и культуры. Но современные библиотеки стремительно меняются: становятся новым пространством, где читатели могут послушать лекции современных писателей, ученых, посмотреть фильмы и обсудить их с кинокритиками, принять участие в мастер-классах и увидеть самые разные digital-проекты. Один из таких проектов реализован в ГПНТБ: Мария Платонова организовала выставку своего прадедушки, художника-самоучки Бориса Зотова. Будучи последователем Левитана, Айвазовского, Крамского, Зотов считал, что единение с природой помогает ему раскрывать свои чувства и мысли.

Запустив этот проект, ГПНТБ не только внесла важный вклад в культурную жизнь района «Октябрьское Поле» в Москве, где она территориально расположена, но и задала новый тренд на развитие библиотечного пространства. Важной составляющей художественных выставок, редких в библиотечных стенах, является то, что зрители могут познакомиться здесь с работами неизвестных или забытых художников. То есть библиотека выполняет еще одну очень важную функцию – просвещения и популяризации искусства.

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