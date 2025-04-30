В Таджикистане прошел первый этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим»

В Республике Таджикистан с успехом завершился первый этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим», направленного на сохранение, укрепление и повышение статуса русского языка как одного из богатейших языков мира. Его организаторы: Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при участии Государственного центрального музея современной истории России, Русского Дома в Душанбе (Россотрудничества), государственных образовательных и культурных учреждений Республики Таджикистан, Компании «КиноФокус».

Главным партнёром проекта выступил Таджикский национальный университет, в стенах которого проводились основные мероприятия.

Официальная церемония открытия проекта состоялась 23 апреля в Таджикском национальном университете. С приветственными словами выступили декан филологического факультета, д.ф.н. Х.И. Икромов, президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств РФ Т.В. Шумова, руководитель Русского центра Таджикского национального университета д.ф.н. М.Б. Нагзибекова, которые отметили важность проекта и его глубокую научную составляющую.

Мастер-классы «Методика разбора текста на примере повести А.С. Пушкина «Метель»» и «Символика в повести Б. Васильева «А зори здесь тихие» и поэтика и проблематика рассказа М. Шолохова «Судьба человека»» провела доцент Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, кандидат филологических наук Е.К. Петривняя. Второй мастер-класс был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

25 апреля была официально открыта выставка «Не может быть» из собрания Государственного центрального музея современной истории России, посвященная 130-летию М.М. Зощенко. Выставку открыли: президент Центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств РФ Т.В. Шумова и руководитель Русского Дома в Душанбе А.В. Патрушев.

В Таджикском национальном университете и в Русском Доме (Россотрудничество) в Душанбе состоялись концерты «Путешествие в классику» и «Эхо войны и вечная классика», в которых приняли участие солисты Московского музыкального театра «Геликон Опера» Александра Ковалевич (меццо-сопрано), Константин Бржинский (баритон), а также солист театров «Ла Скала» и «Гранд-Опера» – Денис Седов (бас), партия фортепиано – Сергей Семёнов.

В рамках проекта были проведены встречи с руководством Таджикского национального университета: Сафармамадовым Сафармамадом, проректором по науке, профессором, доктором химических наук, Нагзибековой Мехриниссо Бозоровной, профессором, доктором филологических наук, руководителем Русского центра ТНУ, Хаём Икромовичем Икромовым, деканом филологического факультета ТНУ, доктором филологических наук, а также с руководителем Русского Дома в Душанбе Андреем Валерьевичем Патрушевым.

Мероприятия проекта посетили студенты, профессорско-преподавательский состав университета, а также студенты и преподаватели Славянского и Педагогического университетов г. Душанбе и наши соотечественники, проживающие в Республике Таджикистан. Общее количество посетивших концерты и лекции проекта составило более 1 000 человек.