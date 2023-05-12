В Ташкенте прошел урок арт-терапии

В рамках запланированных мероприятий на 2023 год Благотворительный фонд памяти Преподобной Евфросинии Московской совместно с представительством Россотрудничества в Узбекистане провели урок арт-терапии с применением методического пособия «Имаджиграфия» для учеников 1 «Д» класса школы «Erudite Education School» города Ташкента.

Педагог-психолог и соавтор пособия «Имаджиграфия» Людмила Карпова, педагог ташкентской школы Дилярам Турсунбаева, помощник педагога Истора Атабаева, сотрудник Россотрудничества Анастасия Косырева познакомили детей с таким направлением в изобразительном искусстве как арт-терапия. С детьми обсудили техники раскрашивания, цветовую гамму, сочетаемость цветов. Ребятам на выбор были предложены рисунки и материалы для раскрашивания и полностью дана свобода действий. При взаимодействии с классом, для снятия эмоционального и умственного напряжения, Людмила Карпова, применив метод физической разрядки, провела физкультминутку «Четыре шага», что позволило детям быстро перезагрузиться и продолжить работать над рисунками.

Все ученики, не смотря на юный возраст, проявили креативные способности. В ходе урока арт-терапии настроение детей улучшилось, рисунки были раскрашены полностью, прослеживалась четкая динамика использования ярких и сочных цветов.

Благодаря методическому пособию «Имаджиграфия» дети смогли расслабиться, отдохнуть, реализовать свои творческие идеи и зарядиться позитивными эмоциями. Ребята были увлечены в командную работу, фантазировали, экспериментировали. Рисунки получились неповторимо разные и замечательные.

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