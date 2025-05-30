В Ташкенте состоялось открытие Фестиваля российского кино​​​​​​​​​

Большое внимание приковано к российской культуре и кинематографу в Узбекистане: сразу несколько мероприятий проходит в самом сердце узбекской столицы. В Ташкенте в рамках Дней культуры России в Узбекистане вчера открылся Фестиваль российского кино.

Дворец кино им. Алишера Навои встречал самых высоких гостей. Кинопоказы открыла Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Ольга Борисовна отметила, что развитие сотрудничества в сфере культуры имеет приоритетное значение в укреплении всеобъемлющего партнерства двух стран. Важным событием стало подписание в 2024 году межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства между Россией и Узбекистаном.

С приветственным словом выступил директор Агентства кинематографии при Министерстве культуры Республики Узбекистан Шухратилла Ризаев. На церемонии также присутствовали представители Министерства культуры Республики Узбекистан, Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан, Центрального Государственного Архива Кинофотодокументов Республики Узбекистан, Киноконцерна «Узбекфильм». Кроме того, в открытии фестиваля приняли участие генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова и творческая делегация: актриса Екатерина Домашенко, представившая военную драму «Группа крови»; сценаристы Марина Довгер («9 секунд») и Данил Троценко («Культурная комедия»).

Фильм «Группа крови» напомнил аудитории о трагедии Великой Отечественной войны и героизме детей-сирот, ставших жертвами донорских концлагерей. Юноши и девушки, присутствовавшие в зале, смогли глубже понять, через что пришлось пройти их сверстникам. После сеанса актриса Екатерина Домашенко ответила на вопросы зрителей; фильм тронул до глубины души, некоторые не скрывали слез, сопереживая героям. Картина «Группа крови» создана кинокомпанией «Триикс Медиа» при поддержке «Газпром-Медиа Холдинга», Фонда кино, Российского военно-исторического общества и Движения первых.

Также вчера российская делегация во главе с Министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой посетила филиал ВГИКа в Ташкенте и приняла участие в пятом заседании Подкомиссии по культуре Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

В программу Фестиваля вошли фильмы «Воздух», «Федя. Народный футболист», «Возвращение попугая Кеши», «Культурная комедия», «9 секунд».