В театре «Фэст» завершается конкурс инсценировок «Визит к Достоевскому»

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В год 200-летия Ф.М. Достоевского театр драмы и комедии «ФЭСТ» (Мытищи) проводит конкурс инсценировок «Визит к Достоевскому».

На первый тур конкурса поступило 38 заявок от драматургов и режиссеров Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Самары, Калуги, Челябинска, Воркуты, Тюмени, Кирова, Кургана, Набережных Челнов, Саратова, Сарова, Екатеринбурга, Ивангорода.

В шорт-лист конкурса вошли эскизы спектаклей:

  • «Мордасовский рой» по повести «Дядюшкин сон», режиссер Виктория Доценко (Москва);
  • «Идиот», режиссер Юрий Печенежский (Москва);
  • «Игрок», режиссер Ксения Роменкоква (Москва);
  • «Чужая жена и муж под кроватью», режиссер Иван Судаков (Москва).

Начало показов, вошедших в шорт-лист, пройдет 2 и 11 ноября в 19:00 на «Сцене под крышей» и фойе театра.

Решение о победителе конкурса инсценировок будет принято до конца 2021 года. Спектакль-победитель представят зрителям в следующем театральном сезоне на сцене театра «Фэст».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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