В темноте на ВДНХ: выставка «Незримое Слово» включает все чувства

Вы заходите в зал, гаснет свет, и привычный мир исчезает. Остаётся только то, что можно потрогать, услышать и почувствовать кожей. Именно такую необычную встречу с реальностью предлагает посетителям новый выставочный проект в Музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Здесь открылась экспозиция «Незримое Слово» – филиал знаменитого интерактивного музея в темноте «Сенсориум» со Старого Арбата.

Главное правило – без паники, без света и без привычки всё разглядывать. В полной темноте гостям предстоит заново познакомиться с собственными ощущениями. На смену зрению приходит осязание, а проводником становится внутреннее восприятие. Например, вам предложат на ощупь угадать исторических личностей, буквально читая пальцами их профили. Кто это – Пушкин, Гоголь или, может быть, Пётр I? Проверьте свою интуицию.

Экспозиция построена как путешествие по пяти тематическим зонам. Каждая – новый вызов для ваших органов чувств. Здесь не нужны глаза, чтобы видеть – нужно довериться рукам и ушам. И это не просто игра, а попытка понять мир незрячего человека, прочувствовать, как устроена его повседневность.

Выставка продлится три месяца – до 4 октября, так что время есть. Но если вы хотите не просто удивиться, а чему-то научиться, приходите на мастер-класс по шрифту Брайля. Вам покажут, как читать и писать с помощью рельефных точек – той самой системы, которой пользуются миллионы людей с нарушением зрения. Кстати, это ещё и отличная зарядка для мозга: новые нейронные связи обеспечены. А на память вы сможете сделать закладку с собственным именем, набранным брайлевским шрифтом.

И не бойтесь брать с собой детей – для них приготовили отдельный сюрприз. В специальной детской зоне поселились герои любимых сказок и мультфильмов, которых тоже придётся узнавать на ощупь. Это не просто развлечение, а первый шаг к эмпатии и пониманию того, что мир вокруг гораздо шире, чем мы привыкли видеть.

«Незримое Слово» – это не выставка, а приключение. Здесь вы либо испугаетесь темноты, либо полюбите её. Но точно не останетесь равнодушными. Приходите на ВДНХ и проверьте, сколько всего можно увидеть, когда зажмуришься.