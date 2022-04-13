В топ режиссёров зрителей IVI попали Илья Найшуллер, Хлоя Чжао, Андрей Кончаловский и Марк Захаров

Аналитики онлайн-кинотеатра IVI выяснили, кто из режиссеров стал самым популярным на платформе. Рейтинг был сформирован исходя из оценок, которые пользователи ставили за режиссуру, и популярности персональных страниц режиссеров на сервисе.

Из российских авторов пользователи отметили Илью Найшуллера и его режиссуру фильмов «Хардкор» и «Никто»; работу Артема Михалкова в проектах «Мистер Нокаут», «Ставка на любовь», «Москва, я люблю тебя!». Конечно, не обошлось и без классиков отечественного кино Сергея Бондарчука, Андрея Кончаловского и Марка Захарова. Любимыми среди пользователей IVI фильмами Андрея Кончаловского стали драмы «Курочка Ряба» и «Дорогие товарищи!» – на данный момент последний фильм мастера. А среди лент Марка Захарова – комедии «Формула любви» и «Убить дракона». А режиссёрской классикой в этом рейтинге стала кинолента «Судьба человека».

Из зарубежных авторов самым любимым режиссером подписчиков IVI стал Эндрю Левитас – автор драмы-расследования «Великий» с Джонни Деппом в главной роли. На втором месте – номинант «Оскара» Рейналдо Маркус Грин и его биографический фильм «Король Ричард», за роль в котором Уилл Смит получил свой «Оскар». На третьем – Шон Сит с семейной драмой «Мой друг мистер Персиваль». Также в топ режиссеров попали оскаровская лауреатка Хлоя Чжао («Земля кочевников», «Вечные»), а завершает рейтинг любимчиков – классик голливуда Квентин Тарантино с со своими легендарными фильмами: «Однажды в… Голливуде», «Омерзительная восьмерка», «Бесславные ублюдки», «Бешеные псы», «Город грехов», «Джанго освобожденный», «Криминальное чтиво» и «Убить Билла».

«Мы в IVI регулярно обращаемся к аналитике, чтобы лучше понять нашу аудиторию и узнать, что ей нравится. Если предпочтения в сфере зарубежных фильмов можно назвать предсказуемыми – наши зрители, как и зрители всего мира, любят «оскаровское» кино и крепкие семейные драмы; то в сфере отечественного контента нас ждали сюрпризы. Оказывается, широкая российская аудитория одинаково любит мощный экшн молодого режиссера Ильи Найшуллера, который уже сделал карьеру в Голливуде, так и проверенную временем классику – фильмы Кончаловского, Захарова, Бондарчука. Это интересный срез информации, с которым нам предстоит работать», – говорит директор по контенту IVI Иван Гринин.

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