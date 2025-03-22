«В тот момент жизнь закончилась». Алексей Глызин рассказал, как в детстве его исключили из пионеров

На этой неделе уютную кухню Анфисы Чеховой посетил музыкант Алексей Глызин. Вместе они создали целый ностальгический обед – котлеты с картофельным пюре и витаминный салат.

Алексей рассказал о первых годах своей жизни. Выяснится, что он родился и вырос в Подмосковье. Когда Глызину было четыре года его родители развелись, и с тех пор мама растила сына в одиночку. Мальчику пришлось пережить и главный ужас всех советских детей – «пятидневку» в детском саду. Неудивительно, что Алексей до сих пор с содроганием вспоминает классическую манную кашу с комочками.

В школе Глызин учился средне, но рос хулиганом, из-за чего в пятом классе его даже исключили из пионерской организации.

«Когда я учился в школе, там была девочка Таня Воробьева, которая мне нравилась. Еще у меня был друг Дима, и мы вместе за ней как-то ухаживали. Мне кажется, что ее все любили, но другой мальчик из нашего класса повел себя по отношению к Тане некрасиво. А у меня с собой был карманный ножичек, мы все время баловались и играли с ним. Дима очень импульсивный, он взял у меня ножичек и слегка пырнул того мальчика, да еще и в область сердца. К счастью, обошлось без летального исхода. Было огромное разбирательство. Нас прилюдно исключили из пионеров, ведь я был соучастником. В тот момент я понял, что жизнь закончилась», – вспоминает Алексей.

Со временем, чтобы найти управу на сына, мама решила отдать его в школу-интернат, где Алексей снова находился пять дней в неделю, как когда-то в детском саду. Впрочем, никакой обиды у Глызина по отношению к родительнице не сохранилось. Более того, заработав первые в своей жизни деньги, он потратил всю сумму на подарки для мамы.