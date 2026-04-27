В «Три вокзала. Депо» состоялся концерт в честь XV музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ

В фудмолле «Три вокзала. Депо» прошел предпраздничный концерт, организованный в честь XV Русской Музыкальной Премии телеканала РУ.ТВ. Посетители смогли насладиться любимыми песнями и испытать удачу в розыгрыше пригласительных на главное музыкальное событие года.

XV Русская Музыкальная Премия телеканала РУ.ТВ, посвященная Году единства народов России, состоится 21 мая на «ВТБ Арене», обещая зрителям незабываемое зрелище. В преддверии премии столичное гастрономическое пространство получило в подарок от телеканала яркий музыкальный вечер.

На сцене фудмолла выступили популярные артисты телеканала: «5УТРА», HOLLYFLAME, Кирилл Туриченко, Алиса, NEMIGA и Артем Коробков. Ведущими мероприятия стали Ксения Акчурина и Маша Валуйская, создавшие атмосферу праздника.

Гостям также представили обновленный логотип телеканала, выполненный кириллицей. В рамках празднования своего 20-летия РУ.ТВ провел масштабный ребрендинг, представив новый дизайн как на Земле, так и в космосе. 26 апреля с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС‑34», украшенным новым логотипом. Посетители «Три вокзала. Депо» смогли наблюдать за этим впечатляющим событием на больших экранах.

Весь апрель в фудмолле проходил розыгрыш билетов на Премию. 26 апреля были объявлены десять счастливчиков, получивших возможность лично присутствовать на торжественной церемонии. Еще три пары билетов были разыграны среди гостей в день концерта.

Этот концерт в очередной раз подтвердил репутацию телеканала РУ.ТВ как организатора настоящих музыкальных праздников, где царит атмосфера радости и отличного настроения.