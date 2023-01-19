В Центральном Доме Российской Армии прошел вечер-портрет «Художник и время», посвященный 95-летию со дня рождения художника Студии военных художников имени М.Б. Грекова народного художника РСФСР Евгения Данилевского.

Уроженец Смоленской губернии Евгений Иванович Данилевский, окончивший в 1952 год Харьковский художественный институт по мастерской батальной живописи, был учеником известного московского живописца академика Петра Ивановича Котова. По окончании института он работал в Москве над монументальными произведениями для ВДНХ, в комбинате живописного искусства Художественного фонда РСФСР, а с 1962 года до последних дней – в Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Данилевский – автор многочисленных живописных полотен на исторические темы – «Куликовская битва», «Дмитрий Донской», «К полю Куликову», «Царь», «Иван Грозный принимает английское посольство», «Триумф Полтавской победы», диорамы «Контрнаступление советских войск под Москвой в декабре 1941 года» и других картин.

Разговор о художнике-баталисте и его замечательном творчестве в Белой гостиной ЦДРА вели заведующий выставочным залом отдела культуры Алла Маркова, художник Студии военных художников имени М.Б. Грекова заслуженный художник РФ Валерий Мокрушин и академик Российской академии художеств заслуженный работник культуры РФ искусствовед Татьяна Скоробогатова, искусствовед, хранитель наследия творчества Е.И. Данилевского Надежда Низовская.

Вниманию участников вечера-портрета был представлен фильм о творчестве художника Евгения Данилевского «О России широкой кистью». С концертной программой выступили артисты ЦДРА.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.