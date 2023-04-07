В «Центре искусств» Верхнего Уфалея обновят инфраструктуру

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» выдало положительные заключения по итогам рассмотрения документации на проведение капитального ремонта в здании учреждения на улице Ленина. Экспертная организация работает в ЕЦПЭ.

МБУ культуры Верхнеуфалейского городского округа «Центр искусств ТЕАТР+КИНО» – это эпицентр культурной жизни Верхнего Уфалея. Он образовался в 1996 году путем слияния киносети «Искра» и муниципального театра «Вымысел», заняв прежнее здание кинотеатра. Своей миссией учреждение видит формирование и удовлетворение духовных, творческих и эстетических потребностей местного населения. Поэтому на базе центра проходят театральные постановки, показы отечественных и зарубежных фильмов, художественные выставки и другие культурные мероприятия, пропагандирующие театральное, музыкальное и киноискусство.

В рамках капитального ремонта в здании учреждения на улице Ленина модернизируют системы отопления, водоснабжения и канализации.

Застройщик объекта – Муниципальное бюджетное учреждение культуры Верхнеуфалейского городского округа «Центр искусств «ТЕАТР+КИНО». Генпроектировщик – ООО «Техпроф».

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