В центре Москвы стартует масштабный квест «Петровские ассамблеи»

С 28 мая по 23 июля участников квеста «Петровские ассамблеи» к 350-летию Петра I ожидают 5 увлекательных маршрутов по самому центру Москвы. Необходимо разгадывать загадки, узнавать необычные факты об истории столицы, находить знаковые локации и выигрывать призы.

Старт квеста запланирован 28 мая в «Библионочь» в 18:00 в девяти библиотеках ЦАО. Команды отправятся на прогулку по московским улицам и палатам вместе с 25-летним Петром I и его друзьями.

…В молодые годы царь много времени проводил в Немецкой слободе на праздниках и пирах в доме Франца Яковлевича Лефорта, который очень быстро стал не только советником и помощником Петра, но и его близким другом. В один из таких вечеров накануне своего дня рождения царь Петр I, Франц Лефорт и свита из иноземных гостей — «немцев» решила отправиться на прогулку по городу — посмотреть Москву и её достопримечательности…

Участников приглашают совершить путешествие по Первопрестольной и найти ответы на все задания квеста!

Зарегистрировать команду на сайте ОКЦ ЦАО: https://okccao.ru/pq350

Прийти в «Библионочь» 28 мая с 18:00 до 20:00 в одну из стартовых точек.

Получить бланк с заданиями и отправиться на маршрут.

Разгадать все загадки и успеть вернуться в Библиотеку № 19 имени Ф.М. Достоевского до 23:59.

Продолжить проходить другие маршруты в июне и июле.

Помимо главного приза каждую неделю можно выиграть призы от наших партнеров за решение бонусных заданий. Церемония награждения команд-победителей состоится 23 июля в саду «Эрмитаж».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.